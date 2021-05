Die ewige Ruhe finden, mitten im Wald, am Fuße der Burgruine Rabenstein. Nicht beerdigt im Sarg auf einem Friedhof, sondern in einer verrottbaren Urne im Erdreich an den Wurzeln eines Baumes. Diese Möglichkeit besteht künftig bei der Naturbestattung Rabenstein. Derzeit laufen die Arbeiten dafür auf Hochtouren.

Die NÖN hatte die Möglichkeit, einen Rundgang durch den Ruhewald zu machen. Als Begleiter stellten sich Vizebürgermeister Hubert Gansch, Amtsleiterin Evelyn Gruber, Bestatterin Bärbel Schwaiger und Christine Limberger von der gleichnamigen Forstverwaltung ein.

Die Gemeindemitarbeiter Wilhelm Egger und Mario Leonhardsberger (von links) schotterten die Wege im Ruhewald.

Unsere Tour beginnt vis-à-vis des örtlichen Friedhofs beim Wanderweg zur Ruine. Aufgrund der Regenfälle der letzten Tage ist es ein wenig rutschig; festes Schuhwerk von Vorteil. „Natürlich wird das noch alles ordentlich geschottert und befestigt für die Besucher“, versichert Christine Limberger.

Der Forstverwaltung ihres Gatten gehört dieser Wald, der künftig Verstorbene sozusagen „in den Bäumen weiterleben“ lässt. Genau diese Vision hatte Bestatterin Bärbel Schwaiger. „Eine Naturbestattung hat mich sehr angesprochen. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn es genau hier so etwas gäbe“, erzählt sie, während wir uns auf einem der Wege bergwärts begeben.

In Gesprächen mit den Limbergers sei rasch das Projekt „Ruhewald Ruine Rabenstein“ geboren worden. „Mein Mann sagte sofort zu“, bestätigt Christine Limberger. Man sei von der Idee begeistert gewesen, den Wald nicht nur forstlich zu nutzen, sondern diesem eine neue, besondere Aufgabe zukommen zu lassen. 1,5 Hektar Fläche stellten die Limbergers dafür zur Verfügung.

Einen Friedhof kann aber nur eine Gemeinde oder eine Glaubensgemeinschaft betreiben. „Uns war wichtig, dass diese Bestattung konfessionsunabhängig ist“, betont Limberger. Egal ob Christ, Muslim, Jude oder Atheist: Jeder kann sich oder seine Angehörigen hier bestatten lassen. Voraussetzung ist die Bestellung eines Urnenplatzes.

Auch ganze Bäume können gemietet werden. 250 Bäume sind dafür vorgesehen und bereits vermessen. Bis zu acht Urnenplätze bietet ein Baum. „Sollte einer gefällt werden müssen, wird dieser sofort durch einen jungen ersetzt“, erklärt Limberger. Die Bäume werden mit Nummerntafeln in Form eines Ahornblattes gekennzeichnet; ebenso wird es dort Namensschilder der Verstorbenen geben.

„Eine Naturbestattung hat mich sehr angesprochen. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn es genau hier so etwas gäbe.“ Bärbel Schwaiger, Bestatterin

Mit der Gemeinde war der perfekte Partner gefunden. „Wir sind Betreiber der Naturbestattung“, erklärt Amtsleiterin Evelyn Gruber. Das bestätigt während des Spaziergangs Vizeortschef Hubert Gansch: „Bürgermeister Kurt Wittmann hat die Idee von Anfang an mitgetragen. Es ist eine zeitgemäße Form der Bestattung.“

Immer wieder machen wir kurze Pausen; an Stellen, wo Ruhebänke platziert werden, ebenso wie abschließend am Eingang zum Ruhewald. Hier wird ein Andachtsplatz errichtet, wo der Verstorbenen gedacht oder eine Messe gelesen werden kann. Dann geht es retour Richtung Ortsfriedhof.

Man fühlt sich wohl im Ruhewald, die imposanten Bäume verleihen ein wohliges Gefühl, Keine Grabsteine, keine Gruften; Schmuck oder Kerzen sind an den Urnenstellen verboten. Es ist Natur und soll Natur bleiben. Man lebt im Wald weiter. Am Fuße der Ruine. Schon fast ein schöner Gedanke an den Tod.