St. Margarethens Bürgermeisterin: „Es fehlt an Baugründen“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

1.070 Einwohner, aufgeteilt in 13 Katastralgemeinden auf knapp 15 Quadratkilometern Fläche, hat St. Margarethen. Der vierte NÖN-Sommer-Gemeinderundgang führte zu Bürgermeisterin Brigitte Thallauer. Sie gab Einblicke in die Sierningtaler Gemeinde.

NÖN: Der Start unseres Rundgangs ist bei der Aufbahrungshalle, ein nicht alltäglicher Auftakt eines Gemeinde-Rundgangs. Warum haben Sie gerade diesen Ort gewählt?

Brigitte Thallauer: Dieser Bau ist unser jüngst abgeschlossenes Großprojekt, nach rund einem Jahr Bauzeit. Auf das fertige Ergebnis sind wir stolz, vor allem, weil wir alles mit regionalen Firmen umsetzen konnten. Es war eine notwendige Investition, weil die bisherige Aufbahrungshalle beim alten Feuerwehrhaus nicht mehr zu sanieren war. Jetzt befindet sich die neue Halle zwar beim denkmalgeschützten Pfarrhof, ist aber modern und würdevoll. Die Umsetzung war aber nicht immer ganz einfach. Wir mussten uns an Auflagen des Bundesdenkmalamts halten.

Die neue Aufbahrungshalle - das jüngste abgeschlossene Großprojekt der Gemeinde - zeigte Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (l.) Redaktionsleiterin Gila Wohlmann. Foto: privat

Wenn man so durchs Gemeindegebiet fährt, fällt die verstreute Siedlungslage auf. 13 Katastralgemeinden sind nicht wenig für eine 1.000-Einwohner-Gemeinde. Gibt es da Schwierigkeiten mit der Infrastruktur?

Thallauer: Wir sind laufend dabei, diese zu verbessern. Im Herbst sind die Kanal- und Wasserleitungsarbeiten nach Türnau abgeschlossen. Die dortigen Liegenschaften hatten bislang nur Hausbrunnen und sind dann jetzt endlich – wie alle Katastralgemeinden - ans Leitungsnetz angeschlossen. Außerdem forcieren wir gerade in Zusammenarbeit mit der nöGIG den Glasfaserausbau in Teilen des Gemeindegebiets. Dafür benötigen wir aber bis Oktober 42 Prozent an Anschlüssen. In Zeiten der immer digitalisierteren Gesellschaft und von immer mehr Homeoffice und Homeschooling bin ich aber zuversichtlich, dass wir das schaffen.

Wir passieren viele Gehöfte, einige scheinen nicht voll bewirtschaftet; zahlreiche Einfamilienhäuser und kaum Mehrparteienhäuser. Wie steht es um den Wohnbau im Ort?

Thallauer: Wie in vielen anderen Gemeinden auch gibt es bei uns rund 70 bis 80 Grundstücke in Privathand, die weder bebaut noch verkauft werden. Die würden wir brauchen. Die 17 Baugründe, die wir in der Pfarrsiedlung erschlossen haben, waren sofort weg. Viele Landwirte haben aufgehört oder betreiben nur noch Feldwirtschaft, oft im Nebenerwerb. Dazu gehören landwirtschaftliche Flächen, die nicht umgewidmet werden. Es gibt derzeit keine Grundstücke, die wir oder Genossenschaften zum Bau größerer Wohneinheiten kaufen können.

Warum ist Ihnen der Wohnbau so wichtig?

Thallauer: Damit Jungfamilien bei uns bleiben. Im Ort gibt es ja Volksschule, Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Hort und Ferien-Tagesbetreuung - beste Voraussetzungen für Familien. Um den natürlichen Bevölkerungsschwund abzufangen, brauchen wir die Möglichkeit des Zuzuges.

Hochwasser und Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren immer wieder großen Schaden angerichtet, auch hier beim Gemeindeamt. Ist jetzt alles behoben?

Thallauer: Großteils ja. Wir befinden uns wieder retour im Gemeindeamt. Das Heimatmuseum samt Gemeindearchiv wurde mühevoll saniert. Als Großprojekt steht uns aber die Errichtung des neuen Feuerwehrhauses bevor. Dieses wurde beim Hochwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen. Zwei Millionen Euro sind vorgesehen. Baubeginn ist im August.

Wir sitzen nun zum Abschluss gemütlich im Kulturcafé. Wenn Sie sich so umblicken, fehlt Ihrer Ansicht etwas im Gemeindegebiet?

Thallauer: Ja. Eine bessere Busverbindung vom Ortszentrum untertags nach Ober-Grafendorf, St. Pölten, auch als Anbindung an die Mariazellerbahn. Ein Bus nur zu Pendlerzeiten ist nicht ausreichend, wenn wir Leute vom Auto wegbringen wollen. Es gibt auch für uns als Gemeinde einiges zu tun. Straßen gehören saniert, irgendwann die Volksschule und noch einiges. Eine Bürgermeisterin, die mit offenen Augen durch ihre Gemeinde geht und radelt, findet immer etwas, das erledigt gehört.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.