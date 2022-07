Hofstetten-Grünaus Ortschef im Interview: „Betreubares Wohnen fehlt“

Werbung

35,93 Quadratkilometer Grundfläche mit acht Katastralgemeinden hat Hofstetten-Grünau. Aktuell leben hier 2.730 Hauptwohnsitzer. Beim dritten NÖN-Gemeinde-Rundgang erzählte Arthur Rasch, welche Themen ihn als Bürgermeister gerade besonders berühren.

NÖN: Maschinen, Baulärm, Staub - die Arbeiten vor als auch in der Multimediathek laufen auf Hochtouren. Eine kostspielige Investition, die sich rechnet?

Arthur Rasch: Zu 100 Prozent. Lesen ist die Basis einer bildungsfähigen Gesellschaft. Eine moderne, gut ausgestattete Multimediathek ist der beste Weg, um die Menschen wieder zurück zum Buch und vor allem die Kinder und Jugendlichen ein wenig weg vom Smartphone zu bringen. Die Multimediathek soll zu einer Begegnungszone aller Generationen werden, wo man sich austauscht oder auch mit einem Buch zurückziehen kann. Leider mussten wir wegen Corona den Baustart um zwei Jahre verschieben. Durch die Teuerung müssen wir jetzt 900.000 statt der ursprünglich budgetierten 600.000 Euro investieren, aber das ist es uns wert.

„ Viele, die jetzt jammern, sind vorher auch nicht gekommen. “ Zur „Pielachtaler Sehnsucht“

Wir passieren gerade die Freizeitanlage „Pielachtaler Sehnsucht“. Bedauern Sie, dass der öffentliche Badebetrieb durch den Campingplatz eingeschränkter als früher ist?

Rasch: Ich verstehe den Campingplatzbetreiber, dass er seinen Kunden den Vorrang gibt. Aber es gibt ja weiterhin einen gekennzeichneten, öffentlichen Badebereich und die Wasserfläche ist ja trotzdem für alle Badegäste gleich. Der Seestadl-Wirt bietet gute, regionale Küche und alle Badegäste dürfen dort die Toiletten nutzen. Viele, die jetzt jammern, sind vorher auch nicht gekommen.

Beim Blick auf die Gemeindewohnhäuser wirft sich die Frage auf, wie die Gemeinde auf einen etwaigen Ausfall von Gaslieferungen vorbereitet ist. Ist Hofstetten-Grünau im Bereich „alternativer Energien“ bereits auf einem guten Weg?

Rasch: Wir haben bereits vor Jahren einen Weg hin zu alternativen Energiequellen eingeschlagen. Sämtliche Gemeindegebäude wie das BGZ, die Schule, der Kindergarten und auch unsere Gemeindewohnhäuser sind an die Hackschnitzel-Anlage angeschlossen. Wir haben im Bereich „Blackout“ vorgesorgt. Schule und BGZ können auf ein Notstromaggregat umgerüstet werden. Dieses können wir auch einsetzen, damit die Trinkwasserversorgung weiter funktioniert. Unsere Gemeinde versorgt auch Bischofstetten und Kilb mit Trinkwasser. Wir sind an die Wiener Hochquellleitung angeschlossen, verfügen über ein Brunnenfeld und zwei Hochbehälter. Da muss alles funktionieren, denn sauberes Trinkwasser ist oberstes Gut.

Die Himmelstreppe braust gerade an uns vorbei. Erst am Montag ist hier an der Grünsbach-Kreuzung wieder ein Auto mit der Himmelstreppe kollidiert. Was muss geschehen?

Rasch: Eine Tote und dann zwei weitere Unfälle an derselben Stelle sind zu viel. Ich habe bereits vor dem jüngsten Zwischenfall Kontakt zum Büro der Landeshauptfrau gesucht. Es gab schon eine Verkehrsverhandlung, jetzt am 29. Juli erfolgt die zweite. Derzeit zeichnet es sich so ab, dass hier künftig eine Schrankenanlage montiert wird. Die Lichtzeichen reichen sichtlich nicht aus. Bei allen drei Unfällen war Rotlicht. Verkehrstechnisch wüsste ich im Moment keine Lösung zum Umbau der Kreuzung. Wir begrüßen aber jede Maßnahme, die Unfälle verhindert. Dennoch: Der Lenker hat aber auch immer Eigenverantwortung.

Ortschef Arthur Rasch zeigt, wo es im Ort in den vergangenen Jahren bei Hochwasser Überschwemmungen gab. Foto: Wohlmann

Eines der größten aktuellen Projekte im Ort ist der Hochwasserschutz hier im Großaggschussgraben. Sind Sie erleichtert, dass nun das Land diese Baumaßnahmen stark mitträgt?

Rasch: Auf jeden Fall. 6,8 Millionen Euro sind kein Pappenstiel. Derzeit liegen wir bei 27 Prozent Eigenfinanzierung, aber auch bei dieser Investition ist jeder Cent gut angebracht. Wir schützen immerhin damit 120 Liegenschaften, Neben- und Grünflächen - ein Ortsbereich, der bei Hochwasser schon schwerste Schäden erlitten hat. Das darf nie wieder passieren.

Was fehlt in Ihrem Ort?

Rasch: Eine Wohnhausanlage für betreubares Wohnen. Die Nachfrage danach ist sehr hoch. Wir wollen nicht die Leute zwingend in ein Altersheim bringen, wenn sie hier - trotz Pflegebedürftigkeit - ihren Lebensabend verbringen könnten.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.