Ortschef über Loich: „Ein attraktiver Wohnort“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Beim vorletzten Sommer-Gemeinde-Rundgang war Redaktionsleiterin Gila Wohlmann mit Bürgermeister Anton Grubner in Loich unterwegs. Auf 24,58 Quadratkilometern leben hier 564 Haupt- und 135 Nebenwohnsitzer.

NÖN: Loich – die einwohnermäßig zweitkleinste Gemeinde im Pielachtal: Hat es die Gemeinde schwerer als größere Ortschaften?

Anton Grubner: Eine kleine Gemeinde hat beinahe die selben Aufgaben zu erfüllen als die großen. Diese haben aber wesentlich mehr Personal und Ressourcen. Die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur, aber auch die Schaffung neuer notwendiger Einrichtungen ist bei uns oft eine Herausforderung.

Loich hat kürzlich den Gemeindegarten angelegt. Warum ist dieses Projekt so wichtig?

Grubner: Das Projekt ist bei einem Workshop zur familienfreundlichen Gemeinde entstanden. Wir haben im Zuge dessen auch die beiden Spielplätze erneuert und erweitert. Möglicherweise werden weitere Gestaltungselemente und Bepflanzungen dazukommen.

Loich ist für Wanderer, Biker und Pilger ein interessanter Zwischenstopp. Ist das gastronomische und das Übernachtungsangebot ausreichend?

Grubner: Wir haben mit dem Landhaus Ingrid, den Gästehäusern Apart Dirndltal und Forstner sowie dem Zwergerlhof sehr schöne Beherbergungsbetriebe. Die Pielachtaler Moststube aber auch der Einkaufsmarkt samt Selbstbedienungsautomat werden gut genutzt.

Wie sieht es um das Vereinsleben im Ort aus?

Grubner: Wir haben aber noch aktive Vereine wie den Eisstockschützenverein, den Kultur- und Heimatverein und den Kameradschaftsbund. Der Dorferneuerungsverein stößt wichtige Projekte an - die Spielplätze, der Gemeindegarten und der Gemeindevorplatz wurden über die Dorferneuerung abgewickelt.

Bürgermeister Anton Grubner freut sich, dass der Selbstbedienungsautomat beim Gemeindeamt gut genutzt wird. Foto: NÖN

Derzeit wird die Gemeindechronik neu überarbeitet. Wie wird sich diese von der bisherigen unterscheiden?

Grubner: Sie wird viel umfangreicher sein. Interessant finde ich, dass Zeitzeugen aus fast allen Bevölkerungsschichten zu Wort kommen und interessante Lebensgeschichten erzählen.

Wie sieht es um Arbeitsplätze im Ort aus?

Grubner: Mit dem Fensterbetrieb WKF haben wir einen großen Arbeitgeber mit zirka 70 Mitarbeitern. Durch die Übernahme von Actual ist der Standort mittelfristig abgesichert.

Wie läuft die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Grubner: Sehr gut. Fast alle Beschlüsse werden einstimmig gefasst. Unstimmigkeiten werden meist vorher besprochen.

Was macht Loich so lebens- und liebenswert?

Grubner: Wir haben eine sehr schöne Landschaft, eine gute Infrastruktur mit dem Einkaufsmarkt, Kindergarten und der Volksschule. Loich ist ein sehr attraktiver Wohnort, da wir in einem Seitental des Pielachtals eine ruhige Lage haben. Ganz wichtig ist die Anbindung an die Mariazellerbahn.

Was fehlt dem Bürgermeister?

Grubner: In den nächsten Jahren soll einiges in die Infrastruktur investiert werden. Wir wollen den Glasfaserausbau vorantreiben. Wir prüfen die Errichtung eines Fernheizwerkes und einer Photovoltaik-Anlage. Gerade jetzt, wo die Energiepreise so dramatisch steigen, wäre das jedenfalls eine wichtige Investition in die Zukunft.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.