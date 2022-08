Schwarzenbachs Bürgermeister: „Bestnote für unsere Jugend“

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Schwarzenbach, ein Naturjuwel im Pielachtal. Von 45,45 Quadratkilometern Gemeindefläche sind 93 Prozent Grünland. Beim NÖN-Rundgang berichtete Bürgermeister Andreas Ganaus NÖN-Pielachtal-Redaktionsleiterin Gila Wohlmann, warum er froh ist, in der – mit aktuell 380 Hauptwohnsitzern und 149 Nebenwohnsitzern – kleinsten Pielachtal-Gemeinde leben zu dürfen.

NÖN: Wenn man sich, auch hier mitten im Ortskern , so umblickt, ist man rundherum von Wald umgeben. Ist man da als Bürgermeister glücklich oder trägt man Sorge, einfach „zu abgelegen“ zu sein?

Andreas Ganaus: Ich bin sehr dankbar, hier leben zu dürfen. Unsere Gemeinde weist aktuell nur 1,2 Prozent Bodenversieglung auf. Das ist in Zeiten, wo dieses Thema in aller Munde ist, schon etwas Besonderes.

Das heißt: Schwarzenbach möchte nicht größer werden?

Ganaus: So kann man das nicht sagen. Wir wollen natürlich unsere Jugend im Ort halten. Unsere freien Baugründe sind aber begrenzt. Bei uns gibt es keine unbebauten Baugründe, die nicht verkauft und auch nicht bebaut werden, wie es in anderen Gemeinde der Fall ist. Viele Junge bauen am Grund der Eltern oder bauen bestehende Häuser um.

„Schwarzenbach zieht Wanderer und Pilger aus ganz Österreich an“, weiß Gemeindechef Andreas Ganaus. Infotafeln im Ortskern geben über die Wanderrouten und Ausflugsziele einen guten Überblick. Foto: Wohlmann

Daheim Altwerden ist ein großer Wunsch vieler Menschen. Wie sieht es da in der Gemeinde Schwarzenbach aus?

Ganaus: Das ist auch bei uns brandaktuelles Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir werden in nächster Zukunft wohl keine Wohnanlage für betreubares Wohnen errichten, ich möchte aber, dass es künftig ausreichend Angebote für Pflege daheim gibt, sei es nun das Hilfswerk, die Volkshilfe oder Möglichkeiten zur 24-Stunden-Betreuung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Bürger aus unserem Ort, die eine geeignete Ausbildung haben oder machen, diese Aufgaben übernehmen. Dadurch würden neue Arbeitsplätze im Ort geschaffen.

Die Schautafeln mit den Wanderrouten und Ausflugsmöglichkeiten beim Dorfplatz machen Lust auf Unternehmungen in der Natur. Was fehlt Schwarzenbach, um sich besser touristisch vermarkten zu können?

Ganaus: Unsere Wanderwege wurden erst hergerichtet. Auch die Hölzerne Kirche, eines unserer attraktivsten Ausflugsziele, ist frisch saniert. Das wissen die Gäste zu schätzen. Im Vorjahr verzeichneten wir rund 5.500 Übernachtungen. Das ist schon – im Hinblick auf unsere kleine Gemeinde – beachtlich. Nachholbedarf haben wir bei der Gastronomie. Das bestehende Angebot ist, wenn die Betriebe offen haben, gut, aber ausbaufähig. Davon würden auch die Einheimischen profitieren.

„Das Vereinsleben hat sich durch die Pandemie gewandelt, ist aber in Schwarzenbach noch schwer in Ordnung.“

Apropos ausbaufähig. Der Ortskern von Schwarzenbach liegt sechs Kilometer von seinem Mariazellerbahn-Bahnhof und somit zum öffentlichen Anknüpfungspunkt entfernt. Wie wird der Shuttlebus angenommen?

Ganaus: Von unseren Gästen gut, von den Einheimischen kaum. Ich würde aber gerne dieses Angebot ausbauen. Dafür bräuchte es aber Unterstützung vom Land für den Ankauf eines fixen Fahrzeugs dafür. Wenn es ein anderes Öffi, wie einen Postbus gäbe, wäre das natürlich auch eine tolle Sache.

Corona hat viele eingeschränkt. Auch das Vereinsleben. Muss man die Schwarzenbacher wieder vermehrt aus ihren Häusern locken?

Ganaus: Das Vereinsleben hat sich durch die Pandemie gewandelt, ist aber in Schwarzenbach noch schwer in Ordnung. Es finden sich immer wieder Ehrenamtliche, die sich einbringen. Die Älteren leben es vor, die Jugend zieht nach.

Gibt es Probleme mit Jugendlichen in Schwarzenbach?

Ganaus: Nein. Unsere Jugendlichen sind einfach top. Ich vergebe ihnen die Bestnote eins. Und jene, die vielleicht eine Zeit lang ein wenig aus der Rolle fallen – auch bei denen arbeitet die Zeit. Sie werden reifer. Und wenn es wo Unstimmigkeiten gibt, regelt das der Bürgermeister im direkten Gespräch.

