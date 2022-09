Weinburgs Bürgermeister Kalteis: „Zusammenhalt soll so bleiben“

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Beim letzten NÖN-Sommer-Gemeinde-Rundgang war Gila Wohlmann für de NÖN mit Bürgermeister Kalteis in Weinburg unterwegs. Auf 10,36 Quadratkilometern Gemeindefläche leben hier aktuell 1.402 Hauptwohnsitzer und 1.161 Nebenwohnsitzer.

NÖN: Weinburg hat stark in Wohnen für junge Familien investiert, z.B. hier im neuen Siedlungsgebiet. Wie weit sind die Projekte abgeschlossen?

Peter Kalteis: Für uns ist „leistbares Wohnen“ kein Lippenbekenntnis. Wir haben zwei Hektar Baugrund Jungfamilien als qualitätsvolle Wohnmöglichkeit zur Verfügung gestellt – einerseits zur Hälfte für Einfamilienhäuser im Gemeindebaurecht, in dem die Jungfamilien 30 Jahre zinsenfrei den Grundstückswert abzahlen können und zur anderen Hälfte in Form von Doppelhäusern in hoher Wohnqualität in Zusammenarbeit mit der St. Pöltner Wohnungsgenossenschaft, wobei die Gemeinde den Grund kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Auch damit hat sich gehöriges Einsparungspotenzial für Jungfamilien ergeben.

Die Firma Constantia-Teich ist ein wichtiger Betrieb für die gesamte Region. Wie steht es um das dortige Hochwasserschutzprojekt?

Kalteis: Das ist fertig. Ziel war der Schutz des Siedlungs- und des Gewerbegebietes sowie der technischen Infrastruktur. Es wurden ein Hochwasserrückhaltebecken mit einem Nutzinhalt von 12.600 m3 sowie Wildholzrechen für den Tannenbach und Mühlhofgraben geschaffen. Insgesamt wurden 11.200 m3 Erdmaterial ausgehoben und rund 1.400 m3 Beton eingebaut. Die Kosten von 1,870.000 Euro wurden durch 60 % Bund, 15 % Land NÖ und 25 % Gemeinde mit Constantia-Teich getragen.

Der Nahversorger wird jetzt von der Gemeinde betrieben. Wie wird dieser angenommen?

Kalteis: Aufgrund der Größe der Gemeinde, umgeben von Orten mit Supermärkten, macht der Betrieb durch einen Privaten wirtschaftlich keinen Sinn. Darum ist der Betrieb durch die Gemeinde als Sozialprojekt zu verstehen, was viele finanzielle Mittel und einen wesentlichen Mehraufwand für unsere Gemeindeverwaltung bedeutet. Aber wir stellen dadurch vier Arbeitsplätze für tüchtige und freundliche Verkäuferinnen zur Verfügung. Durch ein ausgewogenes, qualitätsvolles Sortiment mit regionalem Schwerpunkten ist die Nahversorgung speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität sichergestellt. Das „Jausengeschäft“ läuft gut, die Firma Constantia-Teich bestellt hier und Jungfamilien trifft man da häufig. Man spricht von über 100 Stammkunden. Bei circa 650 Haushalten ist noch Luft nach oben. Es wäre wünschenswert, wenn mehr Weinburger mit ihrem Einkauf den Weiterbestand sichern würden.

Das Kletterzentrum ist seit Kurzem in Gemeindehand: War das ein notwendiger Schritt?

Kalteis: In der gegenwärtigen Lage war dies die logische Entscheidung, weil sich daraus ein großes Einsparungspotenzial ergeben hat und die Gemeindeverwaltung sich ohnehin zusätzlich mit der Abwicklung zu beschäftigen hatte. Sportlich hat das Hallenteam mit Teamleiter Stefano Cannavino unter meiner Ägide nun freie Hand. Er wird das sicher super machen.

Die Sanierung der Volksschule steht an. Was werden hierbei die Herausforderungen sein?

Kalteis: Aufgrund der gegenwärtigen unsicheren wirtschaftlichen und politischen Situation mit Preissteigerungen im Baugewerbe haben wir uns entschlossen, die Generalsanierung hintanzustellen. Dringlich wird allerdings die energetische Situation, aber auch die zeitgemäße Ausstattung der Schulklassen behandelt werden. Digitale Lehrmittel sollen den Kindern und Pädagogen als Unterstützung für den Unterricht zur Verfügung stehen. Die Kinder sollen eben beste Voraussetzungen vorfinden.

Bei Gemeinderatssitzungen kommt es immer wieder zu kleineren Plänkeleien unter den Fraktionen. Wie könnte man die Zusammenarbeit künftig verbessern?

Kalteis: Weiß ich nicht! Der Sinn solcher Scharmützelchen erschließt sich mir nicht ganz.

Weinburg ist bekannt für seine vielen Freizeitangebote. Seit Kurzem gibt es den Dirndl-Erlebnisweg und das neue Gipfelkreuz. Welches Ausflugsziel würden Sie Tagestouristen besonders nahe legen?

Kalteis: Der Naturerlebnisweg wird von den Naturfreunden ja ständig neu gestaltet. Einem Gast würde ich den neuen Folder „Weinburg-Zeit zum Durchatmen“ mit Orientierungskarte in die Hand drücken und auf Entdeckungsreise schicken. Ich bin immer wieder selbst erstaunt und auch stolz, was es bei uns zu sehen und zu erleben gibt. Waldkapelle, Kulturbahnhof, Kletterzentrum, Freizeitpark, TEH-Kräutergarten, Dorfmuseum, Mostbrunnen und, und, und …

Was wünscht sich der Bürgermeister für seine Gemeinde?

Kalteis: Zusammenhalt! Wenn man durch die Gemeinde geht und die gegenwärtigen Veranstaltungen und Projekte sich vor Augen hält, merkt man aber und freut sich darüber, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt bei uns sehr bemerkenswert ist. Und das soll bitte so bleiben!

