Wald soweit das Auge reicht, saftig grüne Wiesen, dazwischen urige alte Bauernhöfe und zottige Hochlandrinder, die auf der Weide grasen: So präsentiert sich die kleine Gemeinde am Ursprung der Pielach. Und dann gibt es da diesen Namen, der mit dem Paradies für Naturliebhaber und Ruhesuchende untrennbar verbunden ist: Hardegg.

Die Familie, die in direkter Linie mit Kaiser Franz Joseph verwandt sein soll, ist seit 1913 im Besitz von „halb Schwarzenbach“, wie viele Einheimische behaupten. Konkret zählen zum Eigentum der Hardeggs ein Revier mit 25 Quadratkilometern – und damit sogar mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Gemeinde –, 90 Kilometer Forststraße, 2.400 Hektar Wald und etwa 15 vermieteten Gebäuden. Ein Bild von all dem macht sich die NÖN, als sie mit Friedrich Hardegg in dessen grünem Jeep über Stock und Stein, durch Schwarzenbach und über seine Hügel brettert.

Start ist bei der neu eröffneten „Isbary“-Tankstelle samt Bioshop. Dann geht es auf der ruhigen Straße durch den Ort. Alle entgegenkommenden Autofahrer grüßen den Nachfahren des Adelsgeschlechts freundlich. Am Wegesrand stehen unscheinbare Holzhütten. „Da haben früher die Arbeiter gewohnt, seit Kurzem haben wir sie wieder vermietet“, freut sich Hardegg. Der Urenkel der Tochter des Kronprinzen Rudolf begann vor 27 Jahren mit Bio-Rinderzucht, später übernahm er auch den Forstbetrieb seiner Großmutter. In Schwarzenbach hält er 30 Schottische Hochland Rinder. Früher kümmerte er sich selbst um den Betrieb, mittlerweile hat er dafür Mitarbeiter. „Insgesamt beschäftigen wir in Schwarzenbach noch etwa zehn Leute“, erzählt Hardegg, der in Wien auch eine Gebäudeverwaltung mit Sitz auf der Kärntner Straße, betreibt. Die etwa 15 Bauernhöfe, die die Familie mit blauem Blut besitzt, sind alle vermietet.

Hardegg setzt jetzt auf Öko-Tourismus

Doch damit nicht genug: Mit vollem Karacho geht es auf der schmalen Forststraße weiter in die Höhe. Auf etwa 900 Metern, über dem kleinen Örtchen gelegen, baut Hardegg gerade an einem Öko-Tourismus-Konzept. Errichtet wird dort ein Waldcamp. In großzügigen Zelten, mit einer kleinen Quelle statt eines Badezimmers und ganz ohne Handy-Empfang, sollen vor allem Städter dort ab September die Natur genießen können. „Anbieten werden wir mit unserem Partner dort auch Überlebenstrainings“, erzählt Hardegg. Der Frage, ob Hardegg das Survival-Camp auch selbst absolvieren werde, bleibt offen. „Pfadfinder haben schon dort geschlafen und meine Kinder haben das Waldcamp auch schon getestet“, antwortet er stattdessen.

Noch ein Stück weiter oben, direkt an einer der Skitouren-Route gelegen, werken Arbeiter gerade an der alten Holzknechthütte. Während die Hitze im Tal erdrückend wirkt, ist es im Schatten der Hütte herrlich kühl. „Der Ort ist optimal für Familien oder kleine Gruppen. Wir haben sogar schon erste Buchungen“, freut sich Hardegg.

Dritter Teil des neuen Tourismus-Konzepts sind die Tiny Houses, nach Hardegg „Tiny Fritz“ benannt. „Wir reagieren damit auf die neuen Trends. Digital Detox, Waldbaden und so weiter – sowas ist bei vielen gerade sehr beliebt “, meint er.

Der Hauptgrund für das neue Standbein der Hardeggs im Pielachtal seien die niedrigen Holz-Preise: „Ich ergreife jeden Ast“, bemerkt der gelernte Förster passend. Die Forstwirtschaft, die früher in Schwarzenbach das Geschäft der Familie war, sei schon lange keine Goldgrube mehr. „Das hier ist mittlerweile schon mehr ein Überlebenskampf“, behauptet der dreifache Familienvater. Verpflichtet, daran festzuhalten, fühle er sich dennoch. „Weniger wegen der Geschichte meiner Familie, als wegen den Mitarbeitern“, meint Hardegg.

Halb Wien, halb Schwarzenbach

Seinen Lebensmittelpunkt ganz nach Schwarzenbach zu verlegen, kommt für den Wiener trotzdem nicht in Frage. „Meine Kinder gehen in Wien in die Schule, wir haben die Firma dort, das geht gar nicht“, erklärt er. Ob er trotzdem gerne in das Pielachtal kommt? „Ich arbeite gerne in der Natur“, bejaht der 51-Jährige, der etwa die Hälfte der Woche und den Großteil des Sommers in Schwarzenbach verbringt. Seine Charme hätte das kleine Örtchen auf jeden Fall: „Das ist eben eine kleine Gemeinde. Jeder kennt jeden. Das ist schon ganz nett“, meint Hardegg.