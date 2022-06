Frankenfelser Schauspieler ist demnächst beim „Bergdoktor“ dabei

Werbung

Und plötzlich kam der Anruf direkt vom ZDF. Die Freude bei Norbert Prammer ist groß. Caster wurden auf den Frankenfelser Schauspieler aufmerksam und jetzt durfte er in einer Folge der 16. Staffel der beliebten TV-Serie „Der Bergdoktor“ mitwirken.

„Das war alles sehr spontan, aber auch wirklich sehr cool“, schildert Prammer über die Dreharbeiten, die zwischen 11. und 13. Mai in Scheffau in Tirol stattfanden. Prammer reiste gemütlich mit dem Zug an und durfte dann in einem Hotel am Wilden Kaiser nächtigen.

Noch werden keine Infos über die Rolle verraten

Die Arbeit mit dem Profi-Team des ZDF war für ihn schon etwas Besonderes. Welche Rolle er aber dabei spielt, darf er aufgrund seines Vertrags vor der Ausstrahlung nicht verraten. Auch darf er nicht ausplaudern, ob er einen guten oder bösen Charakter darstellen wird.

„Die Zuseher sollen sich überraschen lassen“, schmunzelt Prammer, der aber stolz darauf ist, an der Seite von bekannten Stars, wie Hilde Dahlik spielen zu dürfen und endlich den „Bergdoktor“ persönlich kennengelernt zu haben.

„Hans Sigl ist sehr sympathisch“, sagt er. Überhaupt sei das ganze Team „einfach toll gewesen“, betont Prammer. An einer weiteren Folge dieser Staffel wirkt er dieses Mal nicht mit. „Ich bin aber bereit für weitere Rollen“, sagt er.

Derzeit ist er wieder für einige Castings im Gespräch. Prammer, Mitarbeiter am Frankenfelser Bauhof, wirkte neben anderen bereits bei SOKO Donau mit und spielte für die „Filmchronisten“ zuletzt J. Janitschek, den Entdecker der Nixhöhle. Die Bergdoktor-Folge mit Prammer wird voraussichtlich noch heuer im ZDF ausgestrahlt.

