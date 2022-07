Notfall vermutet: FF eilte zur Hilfe

Werbung

Die Post nicht geleert. Nicht erreichbar. Angehörige machten sich Sorgen um einen Verwandten in Rabenstein und verständigten die Polizei.

An der Adresse öffnete niemand. Da ein Notfall vermutet wurde, rückte die Feuerwehr Rabenstein am Samstagnachmittag zur Türöffnung aus. Auch der ASBÖ Rabenstein war vor Ort, um gegebenenfalls Erste-Hilfe-Maßnahmen zu setzen. Rasch war die Türe von der Feuerwehr, ohne diese dabei zu beschädigten, geöffnet. Doch in den Räumlichkeiten war niemand. Die Einsatzkräfte rückte somit wieder ein. Wo der Mann geblieben ist, stand zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht fest.

