Das Szenario: Bei der Ausfahrt aus dem Schönautunnel kollidiert die Mariazellerbahn mit einem herabgestürzten Baum. Beim Zusammenprall wird eine Person schwer verletzt und die Oberleitung heruntergerissen, wodurch eine Weiterfahrt unmöglich und eine Evakuierung notwendig ist.

„Die Sicherheit unserer Fahrgäste hat für uns oberste Priorität. Gerade wenn es darum geht in Notfällen besonders rasch und professionell reagieren zu können, sind solche Übungsszenarien sowohl für uns als Bahnbetreiber, als auch für die Einsatzkräfte von unschätzbarer Bedeutung“, informiert der für den öffentlichen Verkehr zuständige Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Übungsteilnehmer waren die Feuerwehren Frankenfels und Weißenburg, die Polizei Kirchberg, die Rettung Frankenfels sowie die Dienststelle der Mariazellerbahn, die Betriebsführungszentrale der NÖVOG in Laubenbachmühle, die Betriebsleitung und der Bereitschaftsdienst der NÖVOG Infrastruktur. „Wie wichtig ein reibungsloser Ablauf zwischen all diesen Personen in Notfallsituationen ist, hat der Unfall der Mariazellerbahn im vergangenen Juni gezeigt. Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat hervorragend funktioniert. Darauf wollen wir uns auch in Zukunft verlassen können“, sagt NÖVOG Geschäftsführerin Barbara Komarek.