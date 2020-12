Vitamine sollen dafür sorgen, dass der Mensch gesund und gestärkt durch die kalte Jahreszeit kommt. So haben Orange, Zitrone und die Mandarine in der Winterzeit Hochsaison.

Die Zitrus-Klassiker und weitere Exoten bekommt man auch im „Kunstgarten“ von Roman Köck-Mayer in Ober-Grafendorf.

100 Kilogramm von „Buddha’s Hand“ wurden heuer geerntet. Kunstgarten

„Da ich mein Hauptgeschäft mit dem Import von Pflanzen mache, habe ich eine Kooperation mit einem Obstbauern in Valencia abgeschlossen und beziehe so meine Früchte“, erzählt Köck-Mayer.

Nur die herkömmlichen Früchte anbieten, möchte er nicht. „Ich wollte Sorten bekannt machen, die man in Österreich gar nicht oder nur sehr schwer bekommt. So bin ich beispielsweise auf die „Cherimoya“ gestoßen“, sagt Roman Köck-Mayer. Aus dem eigenen Anbau aus Valencia stammt neben Limetten auch „Buddha´s Hand“. „100 Kilogramm dieser Ur-Zitrone haben wir heuer geerntet“, berichtet er. Je nach Lage folgen Ende Jänner Kumquats und Limequats aus eigenem Anbau.

Köck-Mayer möchte, das sich seine Produkte von der üblichen Supermarktware abheben. „Ich will Früchte auf den Markt bringen, die auch nicht der gewohnten Norm entsprechen und sie so vor der Produktionsindustrie retten“, schildert der Geschäftsmann.

Weiters appelliert Köck-Mayer: „Die Bauern in Valencia stecken viel Herzblut in den Anbau und in die Produktion. Ich möchte diese Landwirte auch in Österreich vor den Vorhang stellen.“ Für die Zukunft hat der Zitrus-Experte viel geplant: „Ich will den Anbau erweitern und ertragreicher machen. Außerdem möchte ich laufend das Sortiment erweitern.“ Beim Kunstgarten plant Roman Köck-Mayer, im Herbst 2021 einen „spanischen Heurigen“ zu eröffnen. „Je nachdem wie sich die Situation entwickelt, strebe ich an, für vier bis sechs Wochen im Herbst 2021 spanische Spezialitäten zu servieren“, verrät der Unternehmer. Roman Köck-Mayer ist durch sein Hauptgeschäft mit den Pflanzen zum Spanien-Fan geworden. „Ich mag den spanischen Lebensstil und die Mentalität der Bevölkerung“, begründet er dies.