Zwei Tage Sonnenschein und 18.000 Besucher, die 13. Auflage des Pielachtaler Dirndlkirtags in Ober-Grafendorf war ein voller Erfolg. „Der Aufwand hat sich wirklich gelohnt“, jubelt Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger. Auch von den Standbetreibern habe er schon positive Rückmeldungen bekommen. Über 70 Standl lockten die zahlreichen Besucher in die Marktgemeinde. Die zu einem großen Teil mit der Himmelstreppe anreisten. „Die Mariazellerbahn hat an diesem Wochenende 9.500 Fahrgäste transportiert, 6.000 davon zum Kirtag“, freut sich auch NÖVOG-Pressesprecherin Katharina Heider-Fischer. Besonders die Abendzüge seien sehr gut ausgelastet gewesen. „Wir waren zum Teil an unserer Kapazitätsgrenze“, informiert Heider-Fischer.

Schon am Samstag strömten die Besucher die Hauptstraße entlang und wurden von der Eröffnung mit dem Einmarsch der Gemeinden bis zum Abschluss, dem Konzert der Edlseer auf der Hauptbühne, immer mehr. Der Sonntag lockte mit weiteren Highlights wie der Prämierung der eingereichten Marmeladen und Sirupe, der Krönung der neuen Dirndlhoheiten und der Präsentation der neuen Dirndlmarke.

„Der Dirndlkirtag ist stärkend für die Talgemeinschaft, aber auch für die Wirtschaft. Durch die Außenwirkung wird das Tal noch berühmter und erlangt mehr Anerkennung“, ist der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Kurt Wittmann überzeugt. Tourismus-Obmann Gerhard Hackner stimmt ins Jubellied mit ein: „Der Pielachtaler Dirndlkirtag in Ober-Grafendorf war das Top-Event des Jahres im Dirndltal. Die Gäste kamen aus ganz Niederösterreich, vielen Bundesländern und sogar aus einigen Nachbarstaaten.“

„Alle Alko-Vortests verliefen negativ“

Schon im Vorfeld kündigte die Exekutive Alkoholkontrollen in den Nachtstunden ein. „Das dürfte gefruchtet haben. Alle Alko-Vortests verliefen negativ“, weiß Ober-Grafendorfs Postenkommandant Rudolf Lurger. Auch sonst sei am Dirndlkirtag alles ruhig verlaufen.

„Die Fahrzeuglenker waren, bis auf ganz wenige Ausnahmen, äußert diszipliniert“, so Lurger. Er hebt die besonders gute Zusammenarbeit zwischen den Bauhofmitarbeitern und Amtsleiter Gottfried Berndl hervor. „Auch innerhalb der Blaulichtorganisationen Polizei, Rettung und Feuerwehr hat die Kommunikation und Zusammenarbeit perfekt funktioniert“, lobt Lurger. Lob gab es für „seine Beamten“ auch aus der Bevölkerung für ihre Umsichtigkeit, Toleranz und ihr Fingerspitzengefühl. „Das macht mich stolz. Sie haben aus meiner Sicht die Herausforderung perfekt gemeistert“, so der Postenkommandant.