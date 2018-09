Wer wird nicht ungeduldig, wenn er längere Zeit hinter einem Traktor auf der Straße hinterher tuckern muss? Eine Handvoll Pielachtaler zeigen aber, dass die Gefährte auch richtig Gas geben können. Mit einem Oldtimer-Modell nimmt das „Transporte Reiss Racing Team“ aus Ober-Grafendorf seit drei Jahren an Oldtimer-Traktor-Rennen teil. Bei der Weltmeisterschaft in Reingers bewiesen sie wieder, was ihr IHC-574 R kann.

Ganze 24 Stunden fuhren die Teams mit maximal 70 Kilometer pro Stunde neben 94 weiteren Traktoren ihre Runden. Am schwierigsten sei der Fahrerwechsel, erzählt Josef Nekula: „Den üben wir vorher immer intensiv. Dabei muss auch der Luftdruck und anderes am Fahrzeug kontrolliert werden.“ Heuer erschwerend dazu kam noch der Regen – die vier Fahrer und die drei zusätzlichen Teammitglieder ließen sich trotzdem nicht bremsen.

„Wir müssen ihn immer wieder zerlegen und zusammenbauen. Das ist ziemlich aufwendig.“

Teilnehmen dürfen nur Traktoren, die vor 1975 gebaut worden sind. Das Alter des Fahrzeugs stellt das Team vor manche Schwierigkeit. „Wir müssen ihn immer wieder zerlegen und zusammenbauen. Das ist ziemlich aufwendig.“ Genau solche Herausforderungen machen für Nekula aber den Spaß am Renntraktorfahren aus. Schließlich meistern sie die Hürden gemeinsam. „Wir sind ein Team und halten zusammen“, betont er die Unterstützung von allen Seiten.