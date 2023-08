72 Millionen Euro Umsatz: Firma Rubner weiterhin auf Wachstumskurs

Wie in den Perioden zuvor ist der Erlös der Rubner Holzbau GmbH auch am Standort in Ober-Grafendorf gestiegen. Wie das Branchenmagazin „Solid“ berichtet, hat der Industriebetrieb im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von 72 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren um 6 Millionen Euro oder 9,1 Prozent mehr als im Jahr davor.

Mit rund 300 Beschäftigten in Ober-Grafendorf sowie an weiteren Produktionsstandorten in Italien, Deutschland und Frankreich erzeugt Rubner Holzbau jedes Jahr 85.000 Kubikmeter Brettschichtholz, 250.000 Quadratmeter Dach- und Wandelemente sowie 10.000 Quadratmeter Brettsperrholz. Größte Absatzmärkte im Ausland sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Rubner Holzbau gehört seit 2006 zur familiengeführten Rubner Unternehmensgruppe mit Sitz in Kiens im Südtiroler Pustertal.