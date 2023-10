72 Stunden: Katholische Jugend brachte Caritas-Garten auf Vordermann

Unter dem Motto „Be The Chance“ nahm heuer die Katholische Jugend Ober-Grafendorf wieder an Österreichs größter Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ teil. Aufgabe war, den Garten des Vereins „Gelebte Hoffnung“ bei der Caritas Tagesheimstätte auf Vordermann zu bringen.

Neugestaltet wurde der Barfußweg mit Split, großer Kiesel, Holz, Tannenzapfen, einer Wasserschale und weiteren Elementen zum Ertasten. Einer Revitalisierung wurde auch dem Pavillon verpasst. Gestrichen und erneuert wurde auch der Sitzplatz unter der Linde. Zu den weiteren Aufgaben zählten die Sitzplatzgestaltung und der Strauchschnitt. Insgesamt 28 Mitglieder der Katholischen Jugend engagierten sich an dem Projekt. „Es hat viel Spaß gemacht, mit Freunden etwas Gutes für andere zu schaffen. In zwei Jahren möchten wir wieder teilnehmen“, blickt KJ-Leiter Fabian Gabler auf die vergangen Tage zurück.

Obfrau der „gelebten Hoffnung“ Ottilie Biermayr lobt das Engagement der freiwilligen Helferinnen und Helfer: „Ich möchte mich für die Arbeit der Katholischen Jugend bedanken. Ich freue mich, dass der Garten für Menschen mit Handicap wieder auf Vordermann gebracht wurde.“ Pfarrer Emeka Emeakaroha dankt ebenso für die Zusammenarbeit und ist stolz auf die Katholische Jugend.

Bürgermeister Rainer Handlfinger äußert zu der Projektaktion: „Dass ihr so viele Stunden in dieses Projekt investiert habt und der Garten in Schuss gehalten wird, ist keine Selbstverständlichkeit.“ Als Aufmerksamkeit bekam die Katholische Jugend von Biermayr eine private Spende und ist seitens der Gemeinde auf einen Kinoabend eingeladen.