Naturkosmetik von Styx gibt es weltweit, denn mit Afrika hat Wolfgang Stix auch den fünften Kontinent mit seinen Produkten erreicht. Dabei arbeitet er mit Andrew und Ivy Hourmont zusammen.

Beide eröffneten im „Village Market“ in Nairobi einen 45 Quadratmeter großen Laden. Das Einkaufszentrum kann man sich ungefähr wie die „Shopping City Süd“ vorstellen. Insgesamt finden sich dort 57 von Styx importierte Produkte, hauptsächlich zertifizierte Naturkosmetik.

Markt für Bioprodukte steige stark an

„Über die Außenhandelsstelle Nairobi habe ich von Familie Hourmont, die Beautyshops betreibt, den Kontakt erhalten“, erzählt Stix über die Zusammenarbeit.

Michaela Stix präsentierte die Naturkosmetik in Wellnesshotels. Styx Naturcosmetic GmbH

Der Markt für natürliche Kosmetik sei sehr groß. „Die Frauen sind sehr schönheitsbewusst, legen viel Wert auf Pflege und haben eine hohe Kosmetikaffinität“, schildert Stix.

Generell steige der Markt für Bioprodukte stark an und das Interesse der Bevölkerung sei groß. Dazu erläutert der Unternehmer aus Ober-Grafendorf: „Die Leute wollen immer mehr so genanntes ,Organic Food‘ erwerben, deshalb sehe ich da ein sehr hohes Potenzial.“ Die Produkte und die Zusammenarbeit wurden im Rahmen einer Eventpräsentation gezeigt.

Schulungen und Präsentationen

Stix möchte mit seinen Produkten auch in den Wellnessoasen vertreten sein. „In Nairobi startet die Spa-Saion im November. Deshalb haben wir in drei Entspannungstempeln bereits Präsentationen unserer Produkte vorgenommen“, informiert der Unternehmer. Für die Produkttrainings und Schulungen in den Wellnesshotels zeichnete Michaela Stix verantwortlich.

Wolfgang Stix findet es schade, dass das Image von Afrika noch immer negativ dargestellt wird. „Leider Gottes gibt es teilweise Armenviertel, aber es ist eigentlich viel weiter entwickelt, als wir dachten“, meint der Naturkosmetikexperte. Für Wolfgang Stix war es eine aufschlussreiche Erfahrung.