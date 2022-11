Ausstellung nimmt auf eine Reise ins Jahr 1968 mit

Ob der Prager Frühling, die Studentenrevolten in Österreich und Deutschland oder Revolutionen in der Kultur.

All diese Ereignisse und viel mehr werden in der neuen Ausstellung „1968“ von Werner Sobotka im Roth-Haus in der Mariazeller Straße präsentiert.

„Die 1968er Jahre waren die Zeit des Auf- und Umbruchs“, erzählt Sobotka. In der Ausstellung werden Bilder vom Prager Frühling zu sehen sein, welcher der Beginn der Befreiung der Länder wie Polen, Tschechien oder Ostdeutschland aus der sowjetischen Besatzung war. Prägend waren auch die Proteste gegen den Vietnamkrieg oder die Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King.

In Erinnerung werden auch die Kunstaktionen in Österreich von Hundertwasser oder Lisl Ponger sein. Themen in der Ausstellung werden auch Prominente der Zeit wie Jochen Rindt oder die Hinterseers sein. Aber auch damalige Bilder aus Ober-Grafendorf und Niederöserreich von 1968 ergänzen die Ausstellung.

Bis Ende Dezember zugänglich

Eröffnet wird die Galerie am 15. November um 16 Uhr durch Bürgermeister Rainer Handlfinger und Werner Sobotka. Zugänglich wird sie bis Ende Dezember jeweils Freitag-, Samstag- und Sonntagvormittag sein. Führungen gibt es mit Anmeldung.

Zur persönlichen Verbundenheit mit 1968 erzählt Werner Sobotka: „Es war meine Studentenzeit in Wien und ich habe viele der Proteste an den Universitäten miterlebt und denke an die Zeit der langen Haare zurück.“ Es ist bereits die zweite Ausstellung im Roth-Haus und Sobotka blickt zufrieden auf die Fotobuchausstellung aus dem Sommer zurück.

