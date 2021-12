Auszeichnungen für Styx

Die Mohnhandcreme und die Mohnkörpercreme von Styx Naturcosmetic zeichnete die Leserschaft des Magazins „Schrot und Korn“ mit dem „Bestes Bio-Award 2022“ aus. Überzeugt hat dabei das Gesamtpaket der Cremen. Einerseits die Inhaltsstoffe, andererseits die Nachhaltigkeit.

„Unsere Verpackung besteht aus Zuckerrohr und so wächst jede Tube nach und lässt sich recyceln“, sagt Unternehmer Wolfgang Stix. Verarbeitet wird Mohnöl, dem ein Antiaging-Effekt nachgesagt wird. „Die ungesättigten Fettsäuren beugen der Hautalterung vor“, so Stix über die Produkte.

Beim „Beauty Award“ war die Firma Styx ebenfalls erfolgreich. So wurde die Hanfcreme mit dem zweiten Platz als innovativstes Produkt ausgezeichnet. Das Styx Hyaluron-Serum mit Bio Aloe Vera ergatterte den zweiten Platz in der Kategorie „Natural & Organic“. „Es macht mich stolz, dass wir als innovative Naturkosmetikfirma am deutschen und internationalen Markt so wahrgenommen werden“, freut er sich.