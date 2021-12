Baby Louisa lebt mit neuem Spenderherz

Natascha Kotmiller und Florian Buchmann aus Ober-Grafendorf haben die letzten Wochen eine Odyssee durchgemacht. Im August waren sie mit ihrer zwei Monate alten Tochter bei der Kinderärztin, heiser war Louisa. Nichts Besonderes. Doch der Ärztin war das nicht geheuer und sie hat die Jungfamilie nach St. Pölten geschickt, wo ein Ultraschall durchgeführt wurde. Ein entscheidender Schritt. Denn dabei stellte sich heraus: der linke Herzmuskel ist zu groß. Sofort die Überstellung ins AKH Wien.

Medizinische Weltneuheit

"Die Schwester hat noch gesagt, sie hat sie die schönsten Werte. Dann hat sie sich umgedreht, ist aus dem Zimmer gegangen und Louisa erlitt einen Herzstillstand", erzählt der Vater, Küchenchef einer Ober-Grafendorfer Pizzeria. In der Nacht kam sie auf die Intensivstation: "Da sind noch nicht einmal drei Tage vergangen. Diese Heiserkeit war eigentlich eine Fügung des Schicksals." Denn Anzeichen für die Herzmuskelvergrößerung gab es gar keine.

Louisa wird an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen, doch das kleine Herz flimmert so stark, dass ein Stent gesetzt werden muss. "Wir hatten nicht einmal Zeit, Luft zu holen, ständig kam eine neue Hiobsbotschaft." Auch der Stent hilft nicht: nächster Schritt Kunstherz. Louisa bekam ein "Berlin Heart BVAD" und wurde damit zur jüngsten Patientin weltweit, die an das externe Herz angeschlossen wurde.

„Denken an Familie, von der das Spenderherz kam“

69 Tage lag sie da so, mit Schläuchen, die aus dem Körper führen. Aber: "Sie war wie ein normales Baby, hat gespielt, geweint, getrunken. Wenn sie zugedeckt war, konnte man keinen Unterschied erkennen." Drei bis sieben Monate bis zu einem Jahr müssten die Eltern jetzt auf ein Spenderherz warten, hieß es.

Doch für Louisa ging es schneller. Nur sechs Zentimeter groß war das lebensrettende Organ. "Es ist so tragisch, aber wir hatten Glück. Und wir denken an die Familie, von der das Spenderherz kam", sagt die Großmutter, Vizebürgermeisterin Andrea Kotmiller. Sie hat das Baby seit der Diagnose nicht gesehen.

Solange Louisa auf der Intensivstation lag, durften nicht einmal die Eltern die ganze Zeit bei ihr sein. Die lebten im "Teddyhaus" des Vereins Herzkinder, der Eltern herzkranker Kinder ermöglicht, nah bei ihren Liebsten zu sein und auch nachbetreut. Das wird jetzt auch weiter nötig sein.

"Vielleicht können wir zu Weihnachten nach Hause", hoffen Buchmann und die Mutter, Kindergartenbetreuerin in Ober-Grafendorf. Zumindest sind sie bereits auf die Normalstation übersiedelt. Das nächste Jahr ist dann entscheidend. Louisa muss zwar für den Rest ihres Lebens Medikamente nehmen, aber sie wird leben. "Der Stand der Medizin ist unglaublich", appelliert die Familie darauf, dem Fachpersonal zu vertrauen. Und, selbst wenn es nicht im Mutter-Kind-Pass vorgeschrieben ist, für ein Herz-Ultraschall bei Babys.