Ben Sullivan zu Besuch bei Gitarrenbauer Michael Spalt an der Algarve

Seit einigen Jahren verbindet den Ober-Grafendorfer Benjamin Bachler eine Bekanntschaft mit Gitarrenbauer Michael Spalt. Bachler, selbst Gitarrist und Songwriter als Ben Sullivan, betreibt Ben's Guitar Shop in Ober-Grafendorf, wo man auch Spalt-Gitarren bestellen kann. Jetzt besuchte er Spalt in seinem neuen Atelier an der Algarve in Portugal.

„Michael hat viele Jahre in LA gewohnt und daher sehr prominente Gitarristen und Gitarristinnen kennen gelernt bzw. die Gitarren repariert und weiß daher viele tolle Geschichten“, erinnert sich Bachler an das Kennenlernen bei einer Musikmesse in Ried. Nach einiger Zeit der Überlegung ließ er sich auch eine Spalt-Gitarre bauen. „Nach Planung und so weiter war sie nach ca. einem halben Jahr, 2019 damals noch in der Wiener Werkstatt, abholbereit“, sagt Bachler, der mit dem Instrument bereits viele Konzerte absolviert hat. „Ich freue mich immer wieder über ihr tolles Design und außergewöhnlichen Klang. Die Gitarren sind ja allesamt kleine Kunstwerke“, schwärmt Bachler. Seine Gate Sullivan 40 ist aus einem alten Gartenzaun entstanden.

Ben Sullvian ließ sich selbst auch eine Spalt-Gitarre anfertigen. Sie ist aus einem alten Gartenzaun entstanden. Foto: privat

Letztes Jahr erfuhr Bachler vom Umzugs Spalts mit seiner Familie nach Portugal. Bachler nahm Kontakt auf und vereinbarte ein Treffen: „Es war ein freundschaftlicher Besuch, zum Kaffee trinken, über Geschäft und Gitarren sprechen, aber natürlich wollte ich auch neue Spalt-Gitarren-Modell ausprobieren.“