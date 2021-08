Die Baufirma Alfred Trepka GmbH aus Ober-Grafendorf ist für ihre Betonfertigteile bekannt. So arbeitet das Unternehmen aktuell an zahlreichen Großprojekten bundesweit mit. Firmenchef Georg Wieder stellte der NÖN die bedeutendsten Aufträge vor.

Marina Tower und Handelskai-Überführung in Wien: In der Bundeshauptstadt entsteht derzeit mit 140 Metern Höhe Österreichs größter Wohnturm, der Marina Tower. Trepka liefert dazu die Betonfertigteile für die Balkone. Außerdem wurde der Handelskai neu überbrückt. Dafür stellte Trepka 40 Stück Träger mit je 24 Metern Länge bereit. „Somit ist der Weg zur Donau nun barrierefrei“, erzählt Wieder.

Lärmschutzwände an der A2: Um die Bewohner bei Wiener Neudorf vor störendem Autobahnlärm der A2-Südautobahn zu schützen, wird ein Lärmschutz mit einer beachtlichen Höhe von 13 Metern errichtet. Auch hierzu liefert das Unternehmen Fertigteilsäulen aus Beton.

Trafostationen: Für den Raum Ostösterreich, aktuell wie ebenso in den kommenden Jahren, liefert die Firma sämtliche Trafostationen.

Weitere Projekte: Für das Museum Wien am Karlsplatz stellt Trepka eine weiße Sichtbetonfassade mit Holzstruktur her. Für das Hotel Loisium in Langenlois fertigte die Firma für das Dach Gewölbeelemente, ebenfalls aus Fertigbetonteilen, an. Im Pielachtal ist die Firma bei der Errichtung des neuen Ortszentrums in Ober-Grafendorf , sowie beim Constantia-Teich-Zubau in Weinburg dabei.

25 bis 30 Mitarbeiter sind durchschnittlich an einem Projekt beschäftigt. Diese verarbeiten die Betonteile in den jeweiligen Bauvorhaben fachgerecht und sind im ständigen Austausch mit Bauherren und Partnerfirmen. Dass der Baustoff Beton Zukunft hat, davon ist Wieder überzeugt, denn: „Er ist perfekt für die Vorfertigung geeignet. Außerdem schaffen wir mit unserem Baustoff wertbeständige, langlebige und gegen Naturkatastrophen robuste und sichere Bauwerke bei geringstem Flächenverbrauch, weil wir fast unbegrenzt in die Höhe bauen können.“