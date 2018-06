Bewegungstage in der Pielachtalhalle .

Und Bewegung beugt, in Kombination mit gesunder Ernährung, Erkrankungen vor. Das war Thema bei den Kinderbewegungstagen der NÖGKK am Wochenende in der Pielachtalhalle. Hier gab es zahlreiche Action-Stationen für Kinder und Informationsstände für deren Eltern.