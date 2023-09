Verwahrloste Tiere: „BH hat mehrfach in Vergangenheit kontrolliert“

Der Fall um einen abgemagerten Haflinger und eine unterernährte Kuh auf einem Hof bei Ober-Grafendorf erschütterte viele Tierfreunde. Die Behörde hat beide Tiere letzte Woche abgenommen (die NÖN berichtete).

Dass es schon im Vorjahr Missstände gab, behauptet ein NÖN-Leser. Diese seien auch der Bezirkshauptmannschaft gemeldet worden. Geschehen sei aber nichts, so der Vorwurf.

Die NÖN hat daraufhin die Bezirkshauptmannschaft um eine Stellungnahme gebeten. Die Antwort von Bezirkshauptmann-Stellvertreter Maximilian Kargl kam prompt und widerspricht dem Vorwurf klar: „Die betreffende Tierhaltung wurde durch die Behörde in der Vergangenheit mehrfach kontrolliert. Ein Anlass zum Einschreiten ergab sich jedoch erst in jüngster Vergangenheit“, so Kargl. Letzte Woche sei eben „als sofortige Maßnahme im Sinne des Tierwohls eine behördliche Abnahme eines Pferdes und eines Rindes erfolgt, da die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Tierschutzgesetz dafür vorlagen.“

Weitere Tiere wurden nicht abgenommen, „da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren, zumal eine ausreichende Versorgung der verbleibenden Tiere bestand.“ Verendete Tiere konnten zu keiner Zeit festgestellt werden.

Kuh und Pferd wohlauf

Auf Gut Friedstein wurden die Kuh und der Haflinger tierärztlich untersucht. Es gehe ihnen gut, berichtet Gutsverwalterin Brigitte Obermeier. Beide Tiere wurden routinemäßig entwurmt, Verdacht auf bleibende gesundheitliche Schäden aufgrund der nicht-artgerechten Haltung in der Vergangenheit besteht aktuell nicht. Die Kuh sehr sei zutraulich. „Unsere Pfleger haben sich schon in sie verliebt“, sagt Obermeier. Bei dem Pferd handelt es sich laut Schätzung des Tierarztes um einen zehn bis 15-jährigen Hengst. Sobald wie möglich soll er kastriert werden. Seine Herkunft ist unbekannt, er hat keine Papiere aber ein Brandzeichen. Mit Unterstützung des Amtstierarztes wird versucht, die Herkunft des Tieres ausfindig zu machen.

Beide Tiere sollen laut Obermeier den Rest ihres Lebens auf Gut Friedstein genießen dürfen. Es soll auch dafür gesorgt werden, dass dem Pferd nicht langweilig wird, denn mit seinem Alter muss er wohl noch lange nicht in Pension geschickt werden. Pferdeerfahrene Personen werden sich um ihn kümmern und ihn artgerecht beschäftigten.