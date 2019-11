Eine deutliche Zunahme „wilden Campings“ am Ebersdorfer See vermerkt der Gemeinderat Walter Horinek (Grüne). „Ich kontrolliere dort in meiner Funktion als Polizist häufig.“ Manche der Camper würden gar einige Tage am See-Parkplatz Station machen.

Marlene Groihofer „Wilde“ Gäste über Nacht

Vor allem die Abfallentleerung sieht Horinek als Problem und bei längerer Standzeit die Entleerung von Flüssigkeiten. „Weder das Grauwasser aus dem Abwassertank noch der Inhalt aus dem Camping-WC sollte aufgrund der enthaltenen Chemie einfach in freier Natur entleert werden und ins Grundwasser gelangen“.

Es sei davon auszugehen, dass in der Zukunft mit einem weiteren Anstieg von Fahrzeugen am Ebersdorfer See zu rechnen ist, warnt Walter Horinek: „Die Campingbranche ist sehr gut vernetzt. Die Nähe zur Autobahn ist gegeben.“ Der Gemeinderat sieht Handlungsbedarf: Entweder, indem ein finanzieller Beitrag verlangt und dafür entsprechende Infrastruktur geschaffen werde.

Oder aber: „Definieren wir am See eine Fläche von drei bis vier Parkplätzen für Campingfahrzeuge mit einer zeitlichen Begrenzung der Abstelldauer.“ Walter Horinek: „Ich würde mir wünschen, dass der Ebersdorfer See auch in Zukunft das bleibt, was er ist: ein tolles Naherholungsgebiet und kein ‚Touristen-Hotspot‘.“

Bürgermeister Rainer Handl finger sicherte zu, die Anregung im Gemeindeausschuss zu behandeln, dort sollen Lösungsvorschläge erarbeitet werden, die dann im Gemeinderat abgestimmt werden.