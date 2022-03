„Die Leute wollen lachen“: Dank Rabiega ist Unterhaltung garantiert

Mit den Corona-Lockerungen heißt es aufatmen am heimischen Kultursektor. Auch Veranstalter Remigius Rabiega ist erleichtert. Jetzt kann er mit seinem Frühjahrsprogramm in Ober-Grafendorf voll durchstarten.

Bunter Programm-Mix und Ebersdorfer Seefestspiele

„Die Menschen sind einfach nach der langen Pause froh, wenn jetzt wieder etwas los ist. Sie wollen Live-Veranstaltungen besuchen und dort wieder unbeschwert lachen können“, weiß er. Sie hätten unendlich viel Geduld bewiesen.

„Immerhin mussten ja einige Veranstaltungen wegen der anhaltenden Pandemie zwei bis drei Mal verschoben werden“, erzählt der Event-Macher. Daher möchte er die Fans nicht enttäuschen und wartet in Ober-Grafendorf mit einem bunten Programm-Mix auf.

Höhepunkte am Kabarettsektor sind Alex Kristan, Gery Seidl und Klaus Eckel, im Musikbereich „Pizzera & Jaus“ und in der Schlagerszene „Die Paldauer“. Heuer gehen die Seefestspiele am Ebersdorfer See in die zweite Runde. Andy Lee Lang wird Frank Sinatra und Udo Jürgens singen und abermals tritt Klaus Eckel auf.

bestmanagement.at

