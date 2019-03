„Einige Hundebesitzer denken einfach nicht nach“, ärgert sich Jürgen Durl. Der Ober-Grafendorfer spaziert regelmäßig um den Ebersdorfer See, am liebsten begleitet von seiner eigenen Hündin „Kira“. Zuletzt machte er dort zwei unliebsame Begegnungen mit freilaufenden Vierbeinern und ihren verständnislosen Besitzern. „Einmal habe ich eine Dame getroffen und sie darauf hingewiesen, dass das Freilaufenlassen nur in der Hundezone erlaubt ist. Sie meinte, dass sie dachte, das gelte nur im Sommer“, wundert sich Durl. Beim zweiten Vorfall, wenige Tage später, sei er vom Besitzer zweier kleiner Hündchen angeschnauzt worden, dass die kleinen Tiere „eh niemandem etwas tun könnten“.

Doch die Angst, dass die Vierbeiner jemanden beißen könnten, ist nicht der einzige Grund für den Ärger des Ober-Grafendorfers. „Die Hunde machen irgendwo ihr Geschäft, die Besitzer räumen es dann nicht weg“, zeigt sich Durl irritiert.

Wird Ebersdorfer See zur hundefreien Zone erklärt?

Er fürchtet, dass das dazu führen könnte, dass sich die Gemeinde irgendwann gezwungen sieht, den Ebersdorfer See zur hundefreien Zone zu erklären – wie das beim Spielplatz im Europapark bereits vor einigen Monaten der Fall war. Dort sind Hunde seit Oktober nicht mehr erwünscht, da einige Besitzer den Fallschutz für Kinder am Spielplatz offenbar mit einem Hundeklo verwechselt hatten. „Wir haben das nicht gerne gemacht. Auch ich persönlich gehe gerne mit meiner Familie und unserem Hund auf Spielplätze. Aber die Exkremente dort konnten wir einfach nicht mehr tolerieren“, macht Handlfinger deutlich.

Bürgermeister appelliert an Vernunft der Herrchen

Grund zur Sorge, dass auch am Ebersdorfer See bald ein ähnliches Verbot droht, sieht der Ortschef momentan keinen. „Es freut mich aber, dass verantwortungsvolle Hundebesitzer, die, die Regeln nicht kennen oder sich bewusst nicht daran halten, darauf hinweisen“, sagt Handlfinger. Gleichzeitig appelliert er an die Vernunft der Herrchen und Frauchen: „Es ist schön, mit Hunden die Natur am Ebersdorfer See zu genießen, man muss aber mit Bedacht damit umgehen“, stellt der Ortschef klar.

Auf westlicher Seeseite dürfen Hunde baden

Das gelte übrigens auch für die Hundezone, die auf der westlichen Seite des Ebersdorfer Sees eingerichtet wurde. Hier gibt es über einige Meter hinweg prinzipiell keine Leinen-Pflicht für Vierbeiner. „Da kann man mit den Hunden zum Beispiel auch baden gehen“, sagt Handlfinger. Doch auch dort sollten sich die Besitzer der Vierbeiner ihrer Verantwortung bewusst sein und die Toleranz der Badegäste und Fischer nicht ausnutzen. „Anleinen ist oft natürlich trotzdem ratsam.“