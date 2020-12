Normalerweise tourt die Mundart-Dichterin Aloisia (Loisi) Secnicka um diese Jahreszeit durch das Pielachtal und verbreitet Weihnachtsstimmung. Wegen der Corona-Maßnahmen wurden ihre Advent- und Weihnachtslesungen in Pfarrheimen, Büchereien, Altersheimen und Kirchen jedoch alle abgesagt. Mit einem Altersheim gab es Überlegungen für virtuellen Ersatz. Das habe sich wegen des organisatorischen Aufwands jedoch zerschlagen.

„Mir ist die Zeit zu ruhig“, erzählt die 61-Jährige, die seit einem Jahr in Pension ist. Ihr fehle der persönliche Kontakt zu ihrem Bekanntenkreis und ihrer Familie. „Die herzliche Verbundenheit kann man per Telefon oder Skype nicht rüberbringen“, bedauert sie. Derzeit sehe sie ihre Enkelkinder nur über den Gartenzaun.

Autorin hat schon viele neue Ideen

Trotzdem sprudelt sie weiterhin vor Ideen. Für die passende Stimmung beim Schreiben ihrer Gedichte hilft sie mit Weihnachtsliedern, Weihnachtsschmuck und Kerzen nach. Außerdem ist sie Obfrau des Fördervereins der Rennersdorfer Kapelle und nutzt den Kirchenraum, um Kraft zu schöpfen. „Das sind besinnliche Momente. Da geht’s ein bisschen besser“, erklärt sie. An den Massentests will sie teilnehmen. Mit dieser „kleinen Sicherheit“ hofft sie auf ein Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familie: „An Weihnachten alleine sein? Ich kann und will mir das gar nicht vorstellen.“ Ohne Enkelkinder, die ihre Geschenke abholen, brauche sie keinen Christbaum.