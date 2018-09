Er naht mit Riesenschritten, der Event des Jahres im Pielachtal: Der Pielachtaler Dirndlkirtag findet heuer am Samstag, 29., und Sonntag, 30. September, in Ober-Grafendorf statt. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten und nehmen jetzt noch einmal Fahrt auf: Es wird geprobt, geplant und mit dem Aufbau der Ausstellungshütten begonnen. Heuer sind es über 70 Aussteller, die auf dem Dirndlkirtag ihre Schmankerl und Schätze anbieten. „Wir haben eine schöne Mischung aus Ausstellern“, freut sich Tamara Czuberny-Lederer von der Marktgemeinde Ober-Grafendorf.

Im Rahmen einer Musik-Projektwoche bereiten sich die jungen musikalischen Talente der NMS Ober-Grafendorf intensiv auf die Auftritte beim Dirndlkirtag vor. Ein Highlight war der Tanzworkshop mit dem international erfolgreichen Choreografen Richard Filz. | privat

Von Seildrehern über Dirndlproduzenten bis zu Holzschnitzern und Cocktailbar ist alles vertreten. „Wir werden unseren Wochenmarkt in den Kirtag einbinden an allen drei Tagen“, hebt Czuberny-Lederer hervor. Entlang der Hauptstraße bis zur Schule werden die Stände aufgestellt. „Deswegen konnten wird heuer so viele Aussteller nehmen“, informiert Czuberny-Lederer.

Eines der Highlights am diesjährigen Dirndlkirtag wird die Krönung der neuen Dirndlhoheiten sein. Außerdem gibt es heuer neben Dirndlmodeschauen auch eine VW-Käfer-Präsentation durch den örtlichen Verein. Das Wifki bietet mit seinem Kinderbauernhof auch Programm für Kinder. Dort können die Kinder Strohballenschlichten, Kürbisschnitzen, es gibt aber auch die Möglichkeit zu schaukeln und in der Sandkiste zu spielen.

Fast 2.000 Parkplätze für Kirtags-Besucher

Damit die tausenden Besucher unbeschwert feiern können, sind täglich bis zu 14 Polizeibeamte im Einsatz. Mit einem Schwerpunkt auf Drogen- und Alkoholkontrolle achten sie darauf, dass jeder gut nach Hause kommt. Um den Verkehr zu regulieren, gibt es außerdem einige Umleitungsstrecken. Für die Gäste, die mit dem Pkw anreisen stehen insgesamt 1.900 Parkplätze zur Verfügung, allein 1.700 beim Schloss Fridau.

Am Sonntag darf außerdem bei Spar und Penny geparkt werden. Wer falsch steht, wird abgeschleppt. „Uns ist es wichtig, den Verkehr am Laufen zu halten“, betont Polizeikommandant Rudolf Lurger. Er rät, am besten mit der Himmelstreppe anzureisen. Denn staufrei, stressfrei, Parkplatzsuche-frei – mit der Mariazellerbahn geht‘s am einfachsten zum Dirndlkirtag in Ober-Grafendorf. Ötscherbär und Himmelstreppe fahren dafür häufiger und es gibt ein eigenes Dirndlkirtag-Kombiticket. Für alle, die mit dem Zug anreisen, gibt es außerdem Preise zu gewinnen. Verlost wird am Kirtag.