Den ersten bestätigten Fall einer Corona-Infektion im Pielachtal gibt es seit heute in Ober-Grafendorf. „Die Person stammt aus der Hauptrisikogruppe 65-plus. Sie befindet sich in Quarantäne“, sagt Bürgermeister Rainer Handlfinger, dem eine sachliche und geordnete Kommunikation zum Thema wichtig ist, um „die Gerüchteküche zu reduzieren“.

„Das Problem an der gesamten Situation ist, dass viele aus der Hauptrisikogruppe die Situation leider noch nicht so ernst nehmen wie notwendig“, appelliert Rainer Handlfinger an die älteren Bürgerinnen und Bürger zu Hause zu bleiben und bei Bedarf den Einkaufsservice der Gemeinde zu nutzen, Tel. 02747/2313.

Infomaterial der Gemeinde rund um das Coronavirus und die Hilfsangebote samt Lebensmittel- und Apotheken-Lieferservice wurde den Ober-Grafendorfern bereits zugestellt. „Die Risikogruppe haben wir auch persönlich direkt informiert.“

Freiwillige sind bereits für das Einkaufs-Lieferservice unterwegs, die Besorgungen werden von den Einkäufern kontaktlos bezahlt, der Betrag via Lastschriftverfahren vom Auftraggeber abgebucht und der Einkauf vor der Tür abgestellt, um ein Ansteckungsrisiko zu vermeiden.

„Heute wurden die ersten Einkäufe von den Freiwilligen erledigt“, so Handlfinger. Die Hürde, sich zu melden, sei für manche Menschen der Risikogruppe hoch. Wer siebzig und fit sei, sehe häufig die Notwendigkeit zur Einkaufs-Hilfe nicht. „Aber es geht um Vorsichtsmaßnahmen“, betont Handlfinger.

Auch die Gemeindearbeit hat sich verändert: Die erste Gemeinderatssitzung seit Beginn der Corona-Krise fand per Videokonferenz statt. „Das hat besser funktioniert als erwartet.“ Man überlege auch, ob Musikunterricht per Video durchgeführt werden könne. „Das aber ist work in progress. Ich bitte um Verständnis – dafür, dass noch nie zuvor jemand in der jetzigen Situation war, funktioniert es in Ober-Grafendorf reibungsfrei und sehr gut.“