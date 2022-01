Familienzentrum „Juno“: Die Bedürfnisse der Kleinsten entdecken

Vom Stillvorbereitungskurs und Yoga in der Schwangerschaft bis zum Vätertreffpunkt sowie Beikostworkshops – all das wird künftig im Familienzentrum „Juno“ angeboten.

Stefanie Maier ist die Inhaberin des Familienzentrums. Foto: privat

Initiatorinnen des Projekts sind die Loicherin Julia Gradinger und Stefanie Maier. Gradinger ist Mutter dreier Mädchen und bei werdenden und frisch gebackenen Eltern keine Unbekannte mehr im Tal. Mit ihren Kursen unter dem Slogan „Bauchkraft“ unterstützt sie Familien vom Beginn der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter.

Nun wagt sie den Schritt und eröffnet gemeinsam mit der Eigentümerin des Stoffwindelshops, Stefanie Maier, ein Zentrum für Familien. Im Vordergrund soll der achtsame und liebevolle Umgang mit Babys und Kleinkindern stehen. „Geplant habe ich dieses Vorhaben seit Jahren. Mein ,viertes Baby‘ - das Zentrum - kommt nun am 1. Februar zur Welt“, freut sich Gradinger über die Eröffnung.

Begonnen hat alles, als sie 2013 mit ihrer ersten Tochter schwanger war. Damals hat sie nach einem Eltern-Kind-Zentrum in der Umgebung gesucht und wurde nicht fündig. Nach zahlreichen Fortbildungen und Kursen mit Schwerpunkt „Familie und Kind“ hat die Dreifach-Mutter 2018 mit ihrer Plattform „Bauchkraft“ gestartet und berät seither Jungmamas. Aus ihrer Liebe zu ihren Kindern, definierte sich ihr Berufswunsch und führte schließlich zur Gründung des Familienzentrums.

Unsere Kurse sollen den Zugang zum achtsamen Familienleben stärken.“ Julia Gradinger Organisatorin des Familienzentrums

„Eigentlich wollte ich den Standort im mittleren Pielachtal aufziehen. Doch Stefanie Maier vom Stoffwindelshop bot mir ihr Haus in der Industriestraße 1 in Ober-Grafendorf an. So machen wir jetzt gemeinsame Sache“, erzählt sie. Gradinger wird Babymassage-, Babyraum- und Spielraum-Kurse leiten. Maier setzt ihren Fokus auf die Stoffwindelberatung. Auch externe Hebammen und diplomierte Gesundheits-und Krankenschwestern werden ihr Wissen an Jungeltern weitergeben.

„Außerdem wollen wir ein Mal im Monat einen Familienbrunch veranstalten. Eltern haben so die Möglichkeit, sich auszutauschen und die Kleinsten können miteinander kommunizieren“, beschreibt Maier ihr Vorhaben. Ein Vätertreff ist ebenso in Planung. „Wir wollen so viel Angebot wie möglich schaffen, um den Eltern ein achtsames und liebevolles Familienleben näher zu bringen“, schwärmt Maier, die dem Zetrum den Namen „Juno“ gab.

