Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung des Bundes hat sich die A1 Telekom Austria durchgesetzt, in der Gemeinde und in den Katastralgemeinden das Breitbandnetz zu erweitern.

Konkret sind die Kreuzung Aqualin-Hacker-Straße/Julius-Raab-Straße in der Mariazeller-

straße, die Gassen „Am Feldweg“/Berggasse sowie Baumgarten, Gattmannsdorf, Kotting und Rennersdorf von den aktuellen Bauarbeiten betroffen.

Zur besseren Versorgung werden fünf neue Schaltstellen, sogenannte Access Remote Units (ARU-Kästen) errichtet, die mit den Glasfaserleitungen an das A1-Netz angebunden sind. Der Vorteil ist, dass auf der verbleibenden Strecke von den Schaltstellen in die Haushalte die Kupferleitungen unverändert bestehen bleiben und auf kurzer Distanz auch hohe Bandbreiten bieten. Mit dieser Methode können im Vergleich zu vorher wesentlich höhere Kapazitäten auf die bestehenden Leitungen übertragen werden, ohne dass Verlegearbeiten in Wohnungen oder Häusern erforderlich sind.

Durch den geförderten Ausbau erhalten knapp 350 Haushalte Internet mit schnelleren Datenübertragungen.