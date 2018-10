Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Ober-Grafendorfer Gottfried Grabensteiner mit den Kleindenkmälern in seiner Gemeinde. Bei der Herbsttagung des Fachbereichs Klein- und Flurdenkmäler am Samstag, 13. Oktober, von 9.30 bis 15.30 Uhr, wird auch Grabensteiner über seine Arbeit für www.marterl.at berichten. „Unter dem Titel ,Die Kleindenkmäler von Ober-Grafendorf‘ werde ich einen Überblick geben“, informiert Grabensteiner. Außerdem steht am Nachmittag eine Bildstockwanderung gemeinsam mit dem katholischen Bildungswerk Ober-Grafendorf auf dem Programm. Start ist um 14 Uhr Anni Gatterer und Josef Gaschl führen vom Gasthaus über Grub nach Feilendorf und wieder nach Baumgarten.

Am Veranstaltungsort im Gasthaus „s‘Wirtshaus“ in Baumgarten spricht auch Lorenz Tributsch von der Baudenkmalpflege der Kartause Mauerbach über die Bedeutung des Originalmaterials, außerdem wird der Leiter des Fachbereichs Josef Neuhold dene neuen Lehrgang „Kleindenkmale“ vorstellen. Anmeldungen per Mail an kleindenkmale@noemuseen.at oder 02742/90666 6116.