Im Zweifelsfall für den Angeklagten: Nicht hinter Gitter muss jener Mann, der unter Verdacht stand, am 9. September des Vorjahres den alten Stadl hinter dem sogenannte Abbruchhaus in Brand gesteckt zu haben.

Der 49-Jährige machte es dem Schöffengericht nicht einfach, hat der St. Pöltner doch schon eine Liste an Vorstrafen und eine viermonatige Freiheitsstrafe wegen Betrug aufzuweisen. Besonders brisant erwies sich für die Staatsanwaltschaft auch die Tatsache, dass der Mann bereits vor einigen Jahren bei einer Brandstiftung im Visier der Ermittler stand, aber das Verfahren aufgrund von Beweismangel damals eingestellt wurde.

Und noch mehr als Verdächtigen in den Fokus rückte ihn die akribische Tatortarbeit der Ermittler des Landeskriminalamtes: Sie stellten am Tatort seine Brille sicher und auf dieser wurde auch noch seine DNA festgestellt. Dennoch: „Nicht geständig!“: Darauf beharrte der Mann gleich zu Beginn der Verhandlung. Und wartete vor Gericht mit einer Geschichte auf, von der er in den polizeilichen Einvernahmen bislang nie etwas erzählt hatte.

„Ich war beim dortigen Kebabstand essen, weil ich auf ,die kleine Seite‘ musste und es dort kein WC gibt, bin ich dann dorthin gegangen“, schildert er vor Gericht, wieso er überhaupt auf das Areal des Abbruchhauses gelangt sei. Dort hätte er seine Brille verloren und es nicht gleich bemerkt. „Ich verliere öfters meine Brillen“, verteidigte er sich. Doch vor der Polizei gab er etwas ganz anderes zu Protokoll. Diese sei nicht seine Brille. Warum er das verneint hat, wollte der Richter wissen. „Ich habe befürchtet, dass sie mich dann verdächtigen. Das war ein Fehler, dass ich es bestritten haben“, gestand er ein. Dass er möglicherweise hier genächtigt haben könnte, da es Hinweise auf einen Schlafplatz gab, verneint der Mann vehement, auch wenn er damals gerade im Begriff war, sich eine Wohnung einzurichten. „Ich hatte ja noch meine alte Wohnung in St. Pölten“, betont er. Für einen Schuldspruch war die DNA auf der Brille dem Schöffengericht dann doch zu wenig Sachbeweis. Freispruch. Das Urteil ist rechtskräftig.

Mittlerweile ist der 49-Jährige wieder umgezogen und geht seit wenigen Tagen einer Arbeit nach. Daher seine abschließende Frage ans Gericht: „Darf ich meine Brille bitte rasch wieder haben?“