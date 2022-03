Gut und günstig: Viel zu finden am „Pielachtaler Flohmarkt“

Egal ob Werkzeuge oder Raritäten, am Flohmarkt findet man immer etwas. So auch beim „Pielachtaler Flohmarkt“ im ehemaligen EAZ-Gebäude in der Industriestraße 1.

Fündig können Liebhaber in 16 Kojen werden. Aktuell bieten, neben Tagesverkäufern, zehn Anbieter ihre Ware an. Einer von ihnen ist Gebrauchtwarenhändler Anton Stamminger aus Ober-Grafendorf.

„Alles wird genau geprüft, gereinigt und getestet.“

„Seit 13 Jahren handle ich mit Gebrauchtwaren. Da ich auf der Suche nach einem neuen Geschäftslokal war, kam die Zusammenarbeit mit Vermieter Franz Jakob und die Idee des Flohmarktes zustande“, erzählt Stamminger.

An Sams-, Sonn- und Feiertagen können Besucher durch die Halle flanieren. An diesen Tagen hat Anton Stamminger sein eigenes Geschäftslokal geöffnet. Dort können diverse Waren wie Fernseher, Möbel und weitere Elektrogeräte zu günstigen Preisen erworben werden.

Zu den Gegenständen kommt Händler Stamminger über Räumungen, Restpostenlager oder über Personen, die umziehen und nicht viel mitnehmen können. „Alles wird genau geprüft, gereinigt und getestet“, versichert Stamminger.

Möbel und Geräte sowie diverse Küchenutensilien sind stark nachgefragt. „Die angebotenen CD‘s und DVD‘s sind heute eher eine Angelegenheit für Sammler“, findet er.

Durch viel Erfahrung könne man feststellen, ob die angebotenen Waren sich verkaufen lassen und einen Wert haben, weiß Händler Stamminger.

Die Corona-Pandemie hat den Start des Flohmarktes verzögert, inzwischen läuft es aber gut. Er erhofft sich durch die aktuellen Öffnungsschritte ein volles Haus. Daher ist für März ein Fahrradflohmarkt angedacht und im Sommer soll der Markt auch im Hof des EAZ-Gebäudes über die Bühne gehen. Fürs leibliche Wohl ist mit dem neuen Flohmarktstüberl ebenfalls gesorgt – dort werden Getränke und kleine Imbisse offeriert.

