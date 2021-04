Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ober-Grafendorf: Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Melk war mit seiner Begleiterin am Sozius auf der B 29 in Richtung B 39 unterwegs. Hinter ihm fuhr ein St. Pöltner (71). Bei der Marktgasse wollte der Jugendliche abbiegen, zeitgleich überholte ihn aber der 71-Jährige. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Mopedlenker und seine Beifahrerin (18) kamen zu Sturz. Die Rettung brachte sie nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten.