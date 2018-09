Mit dem letzten von insgesamt sechs Rennen, die im Zeitraum von Oktober 2017 bis September 2018 stattfanden, ging die erste Kids Bike Trophy in Ober-Grafendorf zu Ende. Geehrt wurden dabei abschließend alle Kinder, die an zwei oder mehr Rennen teilnahmen.

Klara und Johannes Haydn wie auch Miguel Soyka bestritten alle Wettkämpfe. In drei Kategorien, die sich nach dem Alter der Kinder richteten, konnte angetreten werden. Zwischendurch fanden Showrennen der Veranstalter und Unterstützer statt. Die Kids Bike Trophy, die vom Union Radrennteam Pielachtal, dem RC Sunpor St. Pölten, dem RC Arbö St. Pölten und der Radsportunion in Kooperation mit dem Sportland NÖ und der AMI Prieventagentur veranstaltet wird, geht am Freitag, 28. Oktober, mit dem Auftaktrennen im Stadtwald von St. Pölten in die zweite Runde.