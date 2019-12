„Ich hatte ein Jahr lang mein altes Brautkleid auf Willhaben zum Verkauf. Da es aber keine Interessenten gab, wollte ich irgendjemandem damit eine Freude machen“, sagt die Kirchbergerin Waltraud Grubner.

Plötzlich kam ihr eine nicht alltägliche Idee. Vielleicht hätte ja eine Frau in einem Dritte-Welt-Land Interesse, in Weiß zu heiraten und kann es sich aber nicht leisten. „Da fiel mir Pater Emeka ein. Ich rief ihn an und er war sofort begeistert“, erzählt sie. Die beiden vereinbarten ein Treffen zur Kleidübergabe, in dessen Verlauf sich ein besonderes Projekt entwickelte: Der Ober-Grafendorfer Pfarrer Emeka Emeakaroha plant nun, einen Brautmodenverleih in seinem Heimatdorf in Ost-Nigeria aufzubauen. „Das Treffen mit Waltraud hat einfach perfekt gepasst. Mein Heimatdorf ist sehr christlich. Viele Frauen wollen unbedingt in Weiß heiraten. Diese Tradition haben einst die Missionare ins Dorf gebracht“, berichtet er.

Emeakaroha hat schon vor einiger Zeit versucht, die dortige Damenwelt von einer Hochzeit in den traditionellen, bunten Kleidern zu überzeugen. „Für die Männer bei mir im Dorf wäre ein buntes Brautkleid ok, aber die Damen bevorzugen weiß“, schmunzelt er. Die Braut kann dann für den großen Tag das Kleid zu einem annehmbaren Preis ausleihen. Schneiderinnen nehmen im Bedarfsfall kleine Änderungen vor oder nähen Kleidung für die kleinen Brautmädchen. Im Zuge des NÖN-Gesprächs entstand auch die Idee, den Kindern nicht mehr benötigte Erstkommunionskleider zur Verfügung zu stellen. Wer also sein Hochzeits- oder Erstkommunionskleid nicht mehr braucht, kann es in der Pfarre Ober-Grafendorf abgeben.