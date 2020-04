Nach Ostern durften Geschäfte mit einer maximalen Fläche von 400 Quadratmetern nach über vier Wochen und unter strengen Auflagen wieder für ihre Kunden öffnen.

Für ein Fazit, so heißt es seitens der Wirtschaftstreibenden, sei es noch zu früh. Die NÖN hat sich nach den ersten Eindrücken nach der Wieder-Eröffnung erkundigt:

„Ich sehe keinen allzu großen Unterschied zu der Zeit vorher. Es ist eigentlich gleich geblieben“, schildert Thomas Fuchs von der Firma Elektro Fuchs in Ober-Grafendorf. Es bestehe normales Einkaufsverhalten – nur eben mit Gesichtsschutz. In sein Geschäft dürfen maximal drei Kunden unter Verwendung einer Maske.

Juwelier Johannes Raderer verzeichnet derzeit viel Nachfrage nach Uhrenreparaturen. „Es kommen Kunden, die beim Entrümpeln alte Uhren gefunden haben und diese wieder zum Laufen bringen wollen. Auch die Erneuerung von Uhr-Armbändern ist gefragt“, informiert Johannes Raderer, dessen Geschäft groß genug ist, um die Maßnahmen gut einhalten zu können, er weist die Kunden zudem mit Schildern auf die Abstands- und Hygienebestimmungen hin.

„In der Sparte Schuhe sind derzeit hauptsächlich Kinder- und Wanderschuhe gefragt“, sagt Christian Schindlegger vom gleichnamigen Familienbetrieb in Kirchberg und Ober-Grafendorf. Die Nachfrage nach Schuhen und Orthopädie sei gegeben, ist Schindlegger „positiv überrascht“ vom Start nach Ostern. „Auch das Interesse an textiler Mode, die wir anbieten, ist vielversprechend. Vielen Dank an die Kunden“, so der Geschäftsbetreiber, der bemerkt: „Es ist ein Umdenken spürbar – viele Menschen wollen nun bewusst regionale Geschäfte stärken.“ Er wisse allerdings auch von Kollegen, deren Geschäfte aktuell nicht gut laufen.

Als Schutz gibt es beim Eingang einen Desinfektionsspender mit Fußbetätigung und an der Kassa, sowie am Orthopädiearbeitsplatz eine Plexiglaswand. Außerdem dürfen maximal sechs Kunden ins Geschäft. „Wir nehmen die Sache sehr ernst. Die Zeiten sind herausfordernd, aber wir müssen uns anpassen. Die nächsten Wochen sind entscheidend“, so Schindlegger, der für NÖ auch Berufszweigsprecher der Wirtschaftskammer für den Schuhhandel ist.

Je zwei Kunden mit Mundschutz erlaubt

Ewald Paukowitsch vom Malermeisterbetrieb Paukowitsch stellt fest: „Da viele Leute zuhause sind, sind vor allem Holzschutzmittel gefragt. Aber auch normale Wandfarbe für die Raumgestaltung.“ Sein Geschäft hat Paukowitsch für die bessere Organisation mit Trennwänden abgeteilt. Es dürfen jeweils zwei Kunden mit Mundschutz hinein. Vor dem Eingang steht zudem ein Tisch mit Desinfektionsmittel und Hygiene-Hinweisen. „Es rufen derzeit vermehrt Kunden an und informieren sich über die Öffnungszeiten und die aktuelle Situation in meinem Betrieb“, so Ewald Paukowitsch.