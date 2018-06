Fast 16.000 Gäste strömten letztes Jahr zum Dirndlkirtag. Das ist für die Sicherheitskräfte eine große Herausforderung. Der müssen sie sich auch heuer in Ober-Grafendorf stellen.

Um Verkehrsstaus zu verhindern, rät Polizeikommandant Rudolf Lurger, mit der Himmelstreppe anzureisen. Der genaue Fahrplan kommt noch. Wer trotzdem mit dem Auto fährt, muss auf Umleitungen achten. Parker auf der Umleitungsstrecke werden sofort abgeschleppt: „Uns ist es wichtig, den Verkehr am Laufen zu halten“, so Lurger.

Für die Besucher stehen immerhin über 1.900 Parkplätze zur Verfügung – alleine 1.700 davon beim Schloss Fridau. Am Sonntag darf außerdem bei Spar und Penny geparkt werden. Behinderten-Parkplätze gibt es bei der Adolf-Wimmer-Straße.

Ist das Fahrzeug abgestellt, sollte nicht vergessen werden: „Das Auto ist kein Tresor“, warnt Lurger. Wertgegenstände also nicht sichtbar liegen lassen oder gleich mitnehmen und dann nah am Körper tragen. Menschenmengen ziehen schließlich Taschendiebe an. Der Polizeikommandant betont aber: „Es liegt kein Anlassfall vor, die Tipps dienen lediglich der Vorbeugung.“ Außerdem werden ja zehn bis 14 Polizeibeamte jeden Tag im Einsatz sein. Zusätzlich wird noch ein Schwerpunkt auf Alkohol- und Drogenkontrolle gelegt. Wobei Lurger erklärt: „Wir wollen den Besuchern den Kirtag nicht madig machen.“ Allerdings solle niemand glauben, die Polizei sei zu beschäftigt und würde sonst auf nichts achten.