Kostümierter Frühlings-Rundgang soll Gemeinschaft wieder stärken

Ein Kostümumzug Anfang Juni? Ungewöhnlich, aber wahr: Am Pfingstmontag feiert in der Pielachtaler Gemeinde eine außergewöhnliche Veranstaltung ihre Premiere. Die Rede ist vom kostümierten Frühlingsrundgang.

„Bei einer gemeinsamen Wanderung am Dreikönigstag kam ich mit anderen Leuten ins Gespräch, da zu der damaligen Zeit keine Veranstaltungen und kein Zusammenkommen möglich waren. Dann kam mir plötzlich die Idee zu einem Rundgang“, erzählt Organisator Friedrich Datzinger.

In der Pandemie Zurückgezogene wieder zurückholen

Und sie ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Sofort begann der ehemalige Vizebürgermeister von Ober-Grafendorf zu organisieren.

„Ich bin zu allen Wirten im Ort gegangen und fragte an, ob sie am Pfingstmontag offen hätten und alle haben zugesagt“, freut er sich. Einer der Grundgedanken dieses Events ist, sich bei der lokalen Gastronomie für ihr Engagement während der Pandemie zu bedanken und sie weiter zu stärken.

Ein persönliches Anliegen von Datzinger ist zudem, die Leute, die sich in der Pandemie zurückgezogen haben, wieder von zuhause abzuholen. Es soll auch wieder etwas Gesellschaftliches mit Lebensfreude passieren. „Dass die Leute ein Bedürfnis haben, sich wieder ohne Beschränkungen zu treffen, zeigte das vergangene Feuerwehrfest eindrucksvoll“, ergänzt Datzinger.

Der Frühlingsrundgang steht unter einem besonderen Motto. In „Rot-weiß“ sollen sich die Besucher kleiden. „Der Gedanke dahinter ist unsere Österreichfahne. Es soll auch ein Bekenntnis zu unserem Land und unserer Gesellschaft sein. Alle sollen miteingebunden werden, damit jetzt wieder etwas stattfindet. Wir sind aber kein Ersatz für den ausgefallenen Faschingsumzug“, betont Friedrich Datzinger.

Mostviertel-Premiere für „Weinviertler Weibermusi“

Eines der Programmhöhepunkte ist Dämmerschoppen im Café-Restaurant „Berdas“ in der Hauptstraße um 17.30 Uhr. Dabei feiert die „Weinviertler Weibermusi“ ihre Premiere im Mostviertel.

Dazu schildert Ensemble-Mitglied Anna Thallauer: „Im Sommer 2021 formierte sich aus erfahrenen Musikerinnen, Musikpädagoginnen und Musikstudentinnen aus Ober-, Niederösterreich und dem Burgenland unsere Musikformation.“

Zum Weinviertel-Bezug ergänzt die Musikschuldirektorin: „Einige Musikerinnen stammen aus dem Weinviertel, unsere ersten Proben fanden im Weinviertel statt. Viele Musikstücke, die wir zum Besten geben, stammen von Komponisten aus Tschechien und der Slowakei, das Weinviertel grenzt ja an diese beiden Nachbarländer Österreichs. So war klar, dass das Weinviertel in unserem Namen vorkommen muss.“

Gespielt wird neben Altbekanntem und selten Gespieltem aus dem Repertoire der böhmisch-mährischen Blasmusikliteratur, auch neu Arrangiertes.

