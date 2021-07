Eine bildhübsche blau-blühende Augenweide ist derzeit das Leinfeld der Familie Gram aus Willersdorf in Ober-Grafendorf. Später wird aus den Leinsamen das gesündeste Öl, das der Markt aktuell zu bieten hat. „Durch die hohen Omega-3-Fettsäuren ist das Öl der beste Lieferant“, erzählt Thomas Gram vom „Gramhof“.

Angebaut wird der Lein, auch Flachs genannt, Anfang April. Je nach Witterung soll Mitte August mit der Ernte der Leinsamen begonnen werden. Dazu erzählt Gram: „Um zu den kostbaren Samen zu kommen, ist es ein sehr aufwendiger Prozess. Mit einem Mähdrescher kann man dabei nicht arbeiten. Am besten eignet sich ein Messer und viel Handarbeit, Geduld und Liebe.“ Im weiteren Prozess werden die Leinsamen kaltgepresst. „Würde man die Samen warm pressen, würde, durch den hohen Omega-3-Gehalt, das Öl sofort bitter werden“, ergänzt der Landwirt. Somit ist das Leinöl hauptsächlich in der kalten Küche in Verwendung. Durch den nussig-herben Geschmack eignet es sich hervorragend für Salatdressings, passt auch gut in Topfenaufstriche, Joghurts und ist auch ein köstlicher Begleiter zu Erdäpfeln.

Vorsicht ist allerdings bei Haltbarkeit geboten. „Es sollte möglichst rasch verarbeitet werden. Oxidiert das Leinöl mit der Luft entwickelt es Bitterstoffe und wird schnell hantig“, weiß Thomas Gram. Im Kühlschrank gelagert sollte man es binnen vier Wochen verbrauchen. Beim Leinöl sticht vor allem die hohe Omega-3-Variante Alpha-Linolensäure hervor. Diese Variante ist ein lebensnotwendiger Nährstoff, der Blutfettwerte senken kann, den Blutdruck reguliert und somit Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose vorbeugen, sowie wirkt es entzündungshemmend. Nicht umsonst wurde die Leinpflanze zur Heilpflanze 2005 gewählt.