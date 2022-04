Mann bei Gasexplosion schwer verletzt

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Tragischer Zwischenfall am Mittwochnachmittag in Ober-Grafendorf: Bei einem Brand eines Gartenhauses in der Werkstättenstraße wurde ein Mann schwer verletzt. In dem Gebäude soll es zu einer Gasexplosion gekommen sein.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp nahm den Löschangriff vor. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, suchten die Floriani mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern und löschten diese ab. Bei den Aufräumarbeiten wurde eine zweite Gasflasche entdeckt, die ebenfalls bereits geborsten war.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten sich die Flammen nicht auf die beiden angrenzenden Gebäude ausbreiten. Es war brenzlig: Zaun und Hecke waren ebenfalls in Brand geraten. Der Mann hatte schwere Verbrennungen erlitten, ein Notarzthubschrauber flog ihn ins Spital. Die Feuerwehr Weinburg unterstützte die Löscharbeiten. Die Polizei nimmt nun die Erhebungen zur Brandursache vor.

