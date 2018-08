Es ist geschafft. 12 Millionen Passagiere werden ab sofort jährlich vom Mactan Cebu International Airport auf den Philippinen, der von Rubner Holzbau mitgestaltet wurde, in alle Welt fliegen. Die Ober-Grafendorfer Firma fertigte dort das Tragwerk sowie die Dachkonstruktion an. Damit hat sie nicht nur ihren bislang größten Auftrag erfolgreich abgeschlossen, sondern auch die größte Holzkonstruktion Asiens geschaffen. „Neben technischer Kompetenz konnten wir damit überzeugen, internationale Projekte auch rechtlich, kaufmännisch und vertraglich auf höchstem Niveau umzusetzen“, freut sich Rubner-Geschäftsführer Roman Fritz.

Entschieden habe man sich in Asien für die Konstruktion aus dem Pielachtal, um den ankommenden und abfliegenden Gästen etwas Besonderes bieten zu können. Die Besucher sollten eine spezielle, resortähnliche Atmosphäre vorfinden. Vom ursprünglichen Stahlbau-Plan sei man daher abgekommen.

Eine Herausforderung war das vor allem wegen der hohen Erdbeben- und Windlasten. Stürme können in der Hurrikan-Saison Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h erreichen. „Die Herausforderung in der Konstruktion ist die Ausführung der Gebäudefugen für die Bewegungen im Erdbebenfall sowie die Verankerung der Hauptträger am Betonbau, da der Aussteifungsverband in 6,5 Metern Höhe endet und nicht bis zum Boden geführt werden konnte“, erklärt Projektleiter Anton Wanas. Gebaut wurde übrigens nicht nach asiatischen, sondern europäischen Normen, die weltweit zu den strengsten zählen.