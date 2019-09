Der Beschluss in der Gemeinderatssitzung stellte die Weichen für eine Tiefgarage beim neuen Ärztezentrum in der Hauptstraße. Mit der Umwidmung von Bauland auf öffentliche Verkehrsflächen soll unterirdisch Raum für 70 Parkplätze entstehen. Laut Bürgermeister Rainer Handlfinger wird die Tiefgarage für praktizierende Ärzte, Gewerbetreibende und Anwohner des neuen Zentrums zu benutzen sein.

Weiterer Parkraum entsteht auch oberirdisch, freut sich Handlfinger, denn: „Durch die Neugestaltung des Hauptplatzes wird sich für die Marktgemeinde ein leichtes Plus an Parkflächen ergeben. Es ist auch gedacht, vor der Apotheke zusätzliche geeignete Abstellflächen einzurichten“, kündigt Handlfinger an.

Die Gestaltung des Hauptplatzes geht in den nächsten Wochen ins Detail. Ein Architekturwettbewerb mit fünf Teilnehmern soll Ideen bringen, welche dann umgesetzt werden. „Unser Ziel ist es, mehr Frequenz ins Ortszentrum zu bringen. Der neue Hauptplatz soll ein Gemeinschaftsplatz mit Schanigärten zum Verweilen werden“, berichtet Handlfinger.

Weitere Details zum Ärztezentrum: Da die Gemeinde in enger Partnerschaft mit der Gruppenpraxis Mick und Partner steht, ist geplant, den ersten Stock zu erwerben und diesen mit modernen Ordinationsräumlichkeiten auszustatten. „Wir müssen noch die Größe des Wartebereiches analysieren und die Anzahl der Behandlungsräume. Mit der Analyse wollen wir ein optimales Gesundheitszentrum für die Marktgemeinde Ober-Grafendorf errichten“, erklärt Bürgermeister Handlfinger. Für die Ordination spielt auch die Parkraumsituation eine große Rolle. „Wir wollen für gebrechliche und eingeschränkte Personen möglichst kurze Wege einrichten“, erläutert Handlfinger abschließend.

Die geplante Fertigstellung inklusive des neuen Hauptplatzes ist für das Frühjahr 2022 geplant.