Mit dem Velojet durchs Pielachtal

Einigen Pielachtalern sind sie schon ins Auge gestochen: nicht alltägliche Gefährte, die mit wenig Bodenfreiheit und relativ hoher Geschwindigkeit auf der Straße durchs Tal brausen: die Velojets von Xaver Biedermann.

Der Ober-Grafendorfer vertreibt seit kurzem in der Industriestraße so genannte Velomobile. Diese gelten nach der Straßenverkehrsordnung als Fahrrad. Wer sich damit fortbewegen möchte, muss auch kräftig in die Pedale treten. "E-Motor gibt es hier keinen", schmunzelt der 27-Jährige. Eigentlich ist er ja gelernter Landschaftsgärtner, über das Internet wurde er bereits vor 15 Jahren auf die futuristisch wirkenden Gefährte aufmerksam.

Vor allem die Videos von Weltrekorden mit Velomobilen, wo Spitzengeschwindigkeiten bis zu 100 km/h erreicht werden, begeisterten ihn sehr. "Da war mir klar - so etwas möchte ich auch einmal haben", erinnert er sich. Er ließ den Traum wahr werden, kaufte sich sein erstes Velomobil und seither ist er, wo immer es geht, damit anzutreffen. "Ich fühle mich darin, weil ich geschützt bin, weit sicherer als am Fahrrad. Auch weil meine Beine vor mir sind, wenn ich bremse. Nicht so wie bei einem Fahrrad, wo ich bei einem Sturz mitunter kopfüber absteige", findet er.

45 bis 50 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit

Reisekomfort bietet das Velomobil auch aufgrund der bequemen sitzenden, um nicht sagen, fast liegenden Körperposition. "Damit kann man bequem weite Strecken auf Straßen zurücklegen. Es eignet sich daher bestens, um zur Arbeit zu kommen oder Überlandfahrten zu machen", meint er. Vorausgesetzt natürlich, man bewegt sich in eher flachem Gelände, auch wenn man natürlich, genau wie bei jedem anderen Fahrrad, angepasst an die Kondition, auch bergauffahren kann.

Bergab wird über Trommelbremsen die Geschwindigkeit kontrolliert. Auf der Freilandstraße ist der Fahrer durchschnittlich mit 45 bis 50 Stundenkilometern unterwegs. Das hat auch schon einige Polizeistreifen auf den Plan gerufen, um Biedermann anzuhalten. "Sie dachten, da wäre ein Motor drinnen. Dann zeigten sie sich aber überrascht und interessiert", erzählt er.

Seine Velomobile, die er unter dem Firmennamen "Velojet" vertreibt, verfügen über Licht und Rückstrahler, sodass der Fahrer problemlos in der Finsternis unterwegs ist. Das Gefährt kann vollständig verschlossen werden, sodass die Witterung nur selten eine Fahrt verhindert. "Nur wenn zu tiefer Schnee ist, wird es schwierig", sagt Biedermann. Kälte ist kein Thema. "Beim in die Pedale treten, wird dem Lenker ja warm", lacht der Jungunternehmer. Angst, von größeren Fahrzeugen auf der Straße übersehen zu werden, hat Biedermann keine. Im Gegenteil: "Die Kfz-Lenker sind da viel aufmerksamer als bei Fahrrädern", stellt er fest.

Biedermann ist überzeugt: "Der Velojet hat als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel Zukunft." Preislich bewegen sich seine Velojets zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Interessenten können sich gerne bei ihm für Probefahrten melden. Siehe auch auf seiner Website www.velojet.eu

