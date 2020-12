Über 281 Millionen Klicks hat der Song „Jerusalema“ von „Master KG und Nomcebo Zikode“ auf Youtube. Dieses Lied nahm die halbe Welt zum Anlass, sich einer Tanz-Challenge zustellen. Der Hype kam sogar bis ins Pielachtal, in die Musik-Mittelschule Ober-Grafendorf. So studierten die Schüler mit ihren Lehrern einen passenden Tanz zu diesem Song ein. „Von der Idee bis zur Durchführung dauerte es exakt sieben Tage. Es war eine herrliche Woche mit Musik, Tanz und viel Freude“, schildert Lehrerin Heidi Landerl mit Begeisterung.

Vier Tage lang haben die Schüler in den Turnstunden und Pausen auf den Gängen, im Freien und im Festsaal getanzt. Am fünften Tag wurde der Flashmob im Schulgarten aufgeführt und von Lehrerin Barbara Schagerl und Bürgermeister Rainer Handlfinger gefilmt. Der Bürgermeister hielt das Spektakel mit einer Drohne fest. So stehen geniale Bilder in Vogelperspektive zur Verfügung.

Mit „Jerusalema" ist laut Sängerin Nomcebo Zikode ein spiritueller Ort gemeint - ein Platz, „an dem man Frieden findet, an dem es keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche Menschen gibt." Dieser Gedanke scheint Menschen überall auf der Welt genauso sehr zu gefallen wie der Sound des Songs und die Lebensfreude im Musikvideo.

Direktor Peter Kärcher meint zur Challenge: „Ich finde es super toll, was die Kollegen mit ihren Schülern in einer Woche, unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen, auf die Beine gestellt haben.“ Der Direktor ist überzeugt, dass auch die Kinder dabei großen Spaß hatten und so das Miteinander in dieser besonderen Zeit gefördert wird.

Um den Videodreh durchführen zu können, gab es einige Punkte zu beachten. Dazu erklärt Peter Kärcher: „Das Sicherheitskonzept hat alle Lehrer gefordert und viel Zeit gekostet. Wir haben auch auf grünes Licht von der Bildungsdirektion und Schulinspektion warten müssen.“ Der Schuldirektor weiter: „Das Berechnen des Abstandes wurde im Mathematikunterricht angewendet. Generell nutzte man die Challenge zum fächerübergreifenden Lernen.“ Peter Kärcher freut sich auf die morgige Premiere.

Bürgermeister Rainer Handlfinger findet das Projekt ebenfalls großartig: „Für die Kinder ist es eine positive Erinnerung, auch im Hinblick auf diese Zeit. Weiters ist die Challenge eine tolle Initiative der unserer Mittelschule.“ Der Ortschef von Ober-Grafendorf betont ebenfalls die rechtliche Absicherung seitens der Inspektion und Direktion.

Das Video der Musik-Mittelschule Ober-Grafendorf wird morgen, 22. Dezember, auf der Homepage www.hsober-grafendorf.ac.at und auf der Facebookseite der NMS-Ober-Grafendorf veröffentlicht.