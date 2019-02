Der Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. „Wir hatten 60 musikalische Einsätze, davon waren 18 Begräbnisse“, berichtet Obmann Leopold Lugbauer. Bei 47 Orchester- und zwölf Gruppenproben wurde fleißig geübt.

„Highlights 2018 waren unser alljährliches Konzert im Frühjahr und im Sommer das Bezirks-Weisenblasen am Ebersdorfer See, das zum ersten Mal wir übernommen haben“, so Lugbauer.

Tolle Ergebnisse wurden bei der Marschmusikbewertung in Murstetten sowie bei der Konzertmusikbewertung in Rabenstein erzielt. Der Musikverein hat derzeit 72 Mitglieder, davon 59 aktive Musiker. Das nächste Konzert ist am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr in der Pielachtalhalle.