Neue Scheiderei: Mit Nadel und Faden besondere Momente festhalten

Wenn die Hose zu lang ist, die Lederjacke kaputt oder ein anderes Kleidungsstück Sorgen bereitet, sorgt ab sofort das „Kunstfaden Craft Stickatelier“ für die passende Lösung. In der Manker Straße 1 bietet Elif Osanmaz Änderungen jeder Art von Textilien an, sowie ein Näh- und Bügelservice. Etwas besonderes an ihrem Betrieb ist, dass sie bestickte Geschenke anfertigt. „Ich erfülle sämtliche Gestaltungswünsche und biete Geschenke für jeden möglichen Anlass an, wie Muttertag, Valentinstag oder Hochzeiten“, erzählt Osanmaz, die im Mai 2022 nach Ober-Grafendorf zog. Eine Besonderheit sind auch „ToteBags“ und „HoopArt“-Kreationen, auf der sie die ganz persönlichen Momente mit Nadel und Faden festhalten kann.

Gearbeitet wird mit modernen Industrie-Nähmaschinen und professionellen Bügelstationen. „Ich habe vorher im Nähbereich bei einer Kremser Firma als Näherin und Bestickerin gearbeitet und bringe von dort viel Erfahrung mit“, erzählt Osanmaz über ihre bisherige Karriere. Das Equipment wurde von ihrer Vorgängerin übernommen. Am meisten Spaß macht der Näherin, bei ihrer Arbeit das Künstlerische mit dem Alltäglichen zu verbinden. „Ich möchte durch das Endprodukt überzeugen. Ich bin sehr flexibel. Wenn jemand ein Ballkleid oder einen Anzug gebügelt braucht, kann man sich auch kurzfristig bei mir telefonisch melden“, sagt die Osanmaz.

Für jedes Problem rund um Textilien möchte die Wahl-Ober-Grafendorferin eine Lösung finden. „Ich habe schon angeknabberte Kappen restauriert und Lederjacken neues Leben verliehen“, erzählt sie. Die Schneiderei „Kunstfaden“ hat von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr geöffnet.