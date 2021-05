Eventmanager Remigius Rabiega startet mit „Best Management“ wieder aus dem Lockdown. Bis Ende August stehen rund 20 Veranstaltungen mit Kabarett, Schlager und Musical auf dem Programm.

„Alles beim Alten“ ist dennoch nicht, denn aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Kapazität der Säle um 50 Prozent reduziert, bei der häufig genutzten Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf bedeutet das aktuell 270 Sitzplätze. Rabiega geht aber davon aus, dass diese Regelung bald fallen wird.

Pielachtalhalle als Plan B bei Schlechtwetter

Mit den Anfang September geplanten Seefestspielen am Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf betritt Rabiega Neuland. „Das wunderbare Ambiente am Ebersdorfer See und die Möglichkeit, den Sommer im freien zu genießen, bieten sich für Sommerfestspiele an“, betont Rabiega. Gespielt wird auf der bereits vorhandenen mit Stegen verbundenen Plattform. „Die Bühne ist bereits genehmigt“, freut sich Rabiega.

Rund 700 Zuschauer sollen auf der Wiese Platz finden. Der Schwerpunkt liegt auf Musik-Events. „Es werden Aushängeschilder der österreichischen Szene und Kabarett-Kapazunder auftreten. Dazu bieten wir eine tolle Gastronomie mit Cocktailbar und Seeplatzl und ein unvergleichliches Ambiente an. Bei Schlechtwetter wird in der Pielachtalhalle gespielt“, erzählt Rabiega, der das Event als Fixpunkt im Terminkalender etablieren möchte.

Freude darüber herrscht auch in der Gemeinde. „Es ist wirklich eine tolle Idee, das Beste aus der Coronasituation zu machen“, sagt Bürgermeister Rainer Handlfinger. Er sei an die Gemeinde mit der Idee herangetreten und ist überzeugt: „Remigius wird das Event perfekt organisieren und damit den Ebersdorfer See bereichern.“

Tickets können umgebucht werden

Organisatorisches ist derzeit aufgrund der Corona-Pandemie noch zu regeln. Weil die Säle nur zu 50 Prozent besetzt werden dürfen, haben sich einige Künstler bereit erklärt, an einem Abend zweimal zu spielen, damit alle Fans einen Platz finden.

2020 gekaufte Tickets können umgebucht werden. „Man bekommt mit den alten Tickets bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle einen Gutschein, mit dem man dann eine neue Veranstaltung buchen kann“, erklärt Rabiega.

Eine neue App von „Best Management“ bietet aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Gutscheinen und außerdem die Möglichkeit, direkt online zu buchen.