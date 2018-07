„Das Ortszentrum wird in ein paar Jahren nicht mehr wieder zu erkennen sein“, verspricht Ober-Grafendorfs Amtsleiter Gottfried Berndl. Dafür hat die Gemeinde ein, die Siedlungsgenossenschaft „Pielachtal“ drei Gebäude an der Hauptstraße gekauft und mit der Stadterneuerung NÖ ein Konzept erarbeitet. Die komplette Neugestaltung des Ortskerns kostet rund neun Millionen Euro. Wie sich die aufteilen, ist noch nicht klar.

Die Gebäude sollen „zusammenwachsen“ und Platz für einige Einrichtungen bieten. Die Volksbank zieht vorübergehend in die alte Post um und dann wieder in den ersten Stock ein. Dort kommt zusätzlich eine Apotheke hinein, und es ist Platz für ein weiteres Geschäftslokal.

„Der öffentliche Raum muss mehr für die Menschen bieten.“ Gottfried Berndl

Ein Ärztezentrum auf rund 700 Quadratmetern entsteht im zweiten Stock. „Dieses Projekt verfolgt uns seit rund 20 Jahren, jetzt setzen wir es endlich um“, so Berndl. Drei Ärzte sollen dort praktizieren. Hier könnte sich das medizinische Potenzial Ober-Grafendorfs bündeln.

Südlich wird ein Wohnhaus mit rund 2.000 Quadratmetern Wohnfläche und Tiefgarage angeschlossen. Die Gebäude werden barrierefrei – besonders wichtig für das Ärztezentrum. „In den Lift soll sogar ein ganzes Krankenbett passen“, erzählt Rudolf Schöbinger von der Genossenschaft.

Kein Stein bleibt auf dem Anderen

Es ändert sich aber nicht nur in den Häusern einiges, sondern auch davor und drumherum. Die Nebenfahrbahn kommt weg, die Parkplätze vor der Diskothek werden optimiert und die Doktor-Karl-Renner-Straße soll sich möglicherweise schon früher in die Mariazeller Straße ändern. Die Flächenwidmungen sind angepasst, die genauen Planungen werden noch ausgebrütet. Damit entsteht ein komplett überarbeiteter, neuer Hauptplatz.

Baustart ist für Mitte 2019

Frühjahr bis Mitte 2019 wird das Unterfangen gestartet. Im Sommer 2022 soll das Riesenprojekt fertig sein. Ziel ist eine Belebung des Zentrums: „Der öffentliche Raum muss mehr für die Menschen bieten“, betont Berndl. Dafür ist ein attraktives Gemeindezentrum wichtig. Damit geht auch eine Kaufkraftbindung an den Ortskern einher. „Sobald jemand im Auto sitzt, ist er für das Ortszentrum verloren“, will Berndl eine Flaniermöglichkeit in Ober-Grafendorf.

Mehr Leerstände und weniger Handelsflächen seien die falsche Entwicklung. Der Amtsleiter zieht den Vergleich zur St. Pöltner Innenstadt: „Die Fußgängerzone dort wurde in den letzten Jahren stark belebt. So etwas wollen wir auch in Ober-Grafendorf erreichen.“

„Im Ortszentrum hat sich in den letzten 45 Jahren nicht viel getan, es wird Zeit, das Potenzial zu nutzen“

Die Pläne werden gerade konkretisiert, im Dezember plant die Genossenschaft einen Informationstag für die Bürger. Die Architekten werden in den nächsten Monaten fixiert. „Im Ortszentrum hat sich in den letzten 45 Jahren nicht viel getan, es wird Zeit, das Potenzial zu nutzen“, sagt Schöbinger. Die Siedlungsgenossenschaft würde sich freuen, in ihrer „Heimat“ Ober-Grafendorf zu einem lebendigeren Ort beizutragen.